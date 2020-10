The Jan Diaries | Solidna alternativa za Pioneer CD playere!

Moj workaround je Pioneer Rekordbox Interface 2 . DVS (digital vinyl system) koji, poput starijih kolega Native Instruments Traktora ili Rane Serata, omogućuje da digitalnu glazbu s laptopa puštaš putem gramofona. Posebne timecode ploče šalju signal u malu i diskretnu kutijicu koja potom 'tumači' taj signal i govori računalu kako da manipulira pjesmom. Danas je to već prastara tehnologija, koja je otišla toliko daleko u taktilnoj autentičnosti da čak i hip-hop battle DJ-i ne osjete razliku. Imao sam u prošlosti periode u kojima sam nastupao s Rane Seratom i Native Instruments Traktorom i bez rezerve mogu reći da laptop ekran za mene u klubu - ne funkcionira. I dalje to mislim. No, razlog zašto me ovo Pioneerovo rješenje osvojilo u pogledu opcije za 'po doma' je činjenica da za oko 2000 kuna imaš mogućnost puštati digitalnu glazbu s gramofona (na kojima se puno elegantnije manevrira pjesmom u miksu), a sve to se događa u Rekordbox softwareu, koji tako i ovako svi koristimo kad pripremamo digitalnu glazbu i exportamo je na USB stick.