The Jan Diaries | Budući klasik: Byron The Aquarius 'Ambrosia'

Potrebno je samo malo zagrepsti površinu elektroničke glazbe kako bi shvatili da su techno, house i jazz dio jedne glazbene obitelji. Zajednički DNK zaslužan je za niz odličnih ploča koje žive na tankoj granici između tih žanrova. No, od Underground Resistance 'Galaxy 2 Galaxy' ploče iz 1993. pa sve do danas, ne mogu se sjetiti kad je obitelj bila u boljim odnosima.

Potrebno je samo malo zagrepsti površinu elektroničke glazbe kako bi shvatili da su techno, house i jazz dio jedne glazbene obitelji. Zajednički DNK zaslužan je za niz odličnih ploča koje žive na tankoj granici između tih žanrova. No, od Underground Resistance 'Galaxy 2 Galaxy' ploče iz 1993. pa sve do danas, ne mogu se sjetiti kad je obitelj bila u boljim odnosima.

Potrebno je samo malo zagrepsti površinu elektroničke glazbe kako bi shvatili da su techno, house i jazz dio jedne glazbene obitelji. Zajednički DNK zaslužan je za niz odličnih ploča koje žive na tankoj granici između tih žanrova. No, od Underground Resistance 'Galaxy 2 Galaxy' ploče iz 1993. pa sve do danas, ne mogu se sjetiti kad je obitelj bila u boljim odnosima.