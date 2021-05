The Jan Diaries | Cecil Moho silly tourists

. Proces je bio jednako bitan kao i rezultat. Iako su rezultati ponekad zvučali vrlo 'ne-muzikalno', to je uglavnom bilo 'by design'. Ovi glazbenici su toliko dobro poznavali jezik glazbe i njegove granice, da su bili opremljeni srušiti ih i artikulirano istražiti ono što stoji iza. Poslušaj Stockhausenov ‘Gesang Der Jünglinge’ iz 1962. Unatoč činjenici da je od tada prošlo 60 godina, ovo i dalje zvuči fresh i zanimljivo.

Pritom, pričamo o iznimno školovanim i vještim kompozitorima koji su proveli život proučavajući mogućnosti, nijanse i granice klasičnih instrumenata, a potom i svih novih tehnologija koje su u to doba bile sve samo ne jednostavne za iskoristiti na 'muzikalan' način. Bilo je potrebno uložiti ozbiljno vrijeme i trud kako bi se istražile brojne nove ideje, od kojih bi rijetka dala u praksi upotrebljiv rezultat koji ima potencijal daljnjeg razvoja. Musique concrète bio je kontrakulturalni pristup svojeg doba čija je promjena glazbene paradigme otvorila vrata upotrebi novih tehnologija i postavila temelje za nešto što ćemo kasnije zvati elektroničkom glazbom . Proces je bio jednako bitan kao i rezultat. Iako su rezultati ponekad zvučali vrlo 'ne-muzikalno', to je uglavnom bilo 'by design'. Ovi glazbenici su toliko dobro poznavali jezik glazbe i njegove granice, da su bili opremljeni srušiti ih i artikulirano istražiti ono što stoji iza. Poslušaj Stockhausenov ‘Gesang Der Jünglinge’ iz 1962. Unatoč činjenici da je od tada prošlo 60 godina, ovo i dalje zvuči fresh i zanimljivo.

U 2021, točku u kojoj se susreću elektronska glazba i tehnologija teško da možemo opisati na isti način. Postoje velike baze već odsviranih i usnimljenih ritmova, melodija, akorda, cijelih glazbenih fraza obrađenih da instant zvuče odlično. Banke prepoznatljivih zvukova nekog popularnog artista ili žanra. Postoje programi koji gotovo da sami prave song, potrebno je malo više od slaganja kockica po ekranu. To u načelu i ne predstavlja problem. Zabavno je, kreativno i edukativno, a ponekad posluži kao most prema dubljem i konkretnijem odnosu s glazbom. No trenutak u kojoj to postaje problematično je kad takva šablonski proizvedena glazba čini 90% profesionalnog tržišta.

Kakve to veze ima s glazbenom teorijom? Glazba je sredstvo za izražavanje ideja i emocija, svojevrsna 'kapsula' kojom se one prenose od autora do slušatelja. Čak i apstraktna, agresivna, intenzivna ili tjeskobna glazba u sebi nosi određenu emociju, a uspješnost nekog glazbenog dijela se mjeri po tome koliko uspješno svoju baznu emociju prenese na slušatelja. Kvaliteta tekstualnog izričaja se mjeri na isti način, koliko je uspješno autor prenio ideju na čitatelja. Pitanje je kako će pisac artikulirati misao ako ne poznaje abecedu? I uz ozbiljan trud uložen u svladavanje abecede i gramatike, potpuno uspješno artikulirati misao nije jednostavan zadatak. Dosta dobro poznajem abecedu i imam solidan fond riječi, ali unatoč tome mi nije jednostavno biti precizan u artikulaciji ideje. Znam da će dio napisanog zvučati drugačije od onoga što mi je na pameti, ali s vremenom i praksom, bit ću sve precizniji, a tebi, čitatelju, bit će jasnije. No, da poznajem svega desetak slova, a da o gramatici ne znam skoro pa ništa, ovaj tekst bi izgledao poput naslova. Bio bi ograničen na nasumična kombiniranje tih nekoliko slova u nadi da će se možda negdje poklopiti u nešto upotrebljivo ili donekle zanimljivo, bez ikakve kontrole nad smjerom ili krajnjim rezultatom. Ili se mogu osloniti na unaprijed napisane baze floskula, riječi i rečenica za koje se zna da funkcioniraju. Sumnjam da ikoga zanima takav tekst. Međutim, kad bi 90% tekstova koje ljudi proizvode bilo takvo, možda bi ta pojava dobila status 'žanra'.

