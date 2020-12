The Jan Diaries | PlayStation, kvote i zastupljenost žena na lineupovima

Znam znam, nema partija - nema lineupa. Ne mogu dočekati da se late night akcije u klubovima vrate u vikend rutinu. Doduše, čini se da će proći još nekoliko mjeseci do toga pa je možda prikladno osvrnuti se na neke kamene spoticanja za koje u 2021., kad se vratimo u igru, više zbilja ne bi trebalo biti mjesta.

su pravila koja zahtijevaju određen postotak žena (ili muškaraca) prisutnih u ukupnom broju kandidata za neku situaciju - na primjer parlament, upravni odbor ili party lineup. Od ranih pojava ovog trenda na lineupima osvještenijih država, sve do polaganog prelijevanja u našu, slušao sam rasprave na tu temu čiji argumenti su snažno potezali u svim smjerovima. Moj stav je jednostavan - kvote ženskih DJ-a na lineupima nisu dobra stvar. Nisu ni loša stvar. Mislim da su toliko nužne da su izvan domene jednostavnog načina procjene.

