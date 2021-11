The Jan Diaries | Edinburški deep house uz Inner Shift Music

Nedavno sam izbacio ploču za njemački label Deep Inspiration Show Records , radi se o various artists izdanju na kojem B1 stvar potpisuje južnoafrički producent Wolford Heifer. Pjesma se zove ‘ Odd Socks ’, a na klavijaturama gostuje škotski producent Brad Peterson, kojeg znam po odličnim deep house izdanjima. Osim što iza sebe ima objavljenu respektabilnu količinu glazbe pod brojnim pseudonimima, glazbe koja varira od deep housea do techna i ponekad electra, uz partnericu Rai Scott vodi odličan Inner Shift Music label. Ubrzo nakon izlaska ploče imao sam zadovoljstvo surađivati s Bradom i Rai, a nedugo nakon toga mi je stigao paket ploča s njihove adrese. Dio su izdanja s njihovog Inner Shift Music labela za koji osim njih samih objavljuje cijeli niz autora, a dio je njihova vlastita glazba koju objavljuju za druge labele. U vrijeme pisanja prošlog teksta o miksu kao produkcijskom procesu , vrtio sam u krug ploče iz njihovog paketa i shvatio da je tema za idući tekst tu. Stoga ćemo napraviti kratku pauzu od tehničkih tema i baciti spotlight na ekipu iz Edinburgha na koju zaista treba obratiti pozornost.

Mark Handova ‘ Take Some Chances ’ stvar na A1 je jedna od onih stvari koje su toliko majstorski napravljene da funkcioniraju u cijelom rasponu situacija, od malih mračnih rupa do festivalskog main floora, ovisno na koju brzinu stavite pitch control. Pustio sam je na Butik festivalu u Sloveniji i definitivno je bila onaj jedan song koji je obilježio set. Predivan Chicago (ish) square lead i topli synth padovi su bili dovoljni da me stvar zainteresira, a kasniji razvoj sa stringovima i savršeno doziranim Rhodes klavijaturama toliko dobro nadograđuje aranžman da je kristalno jasno kako se radi o autoru s određenim brojem utakmica u nogama. Bravo Mark, poznavajući tvoju glazbu do sad - ništa manje nisam niti očekivao.

B strana ploče me podjednako uhvatila. Magloviti chord padovi i lead koji kao da izranja iz te magle odlično grade atmosferu stvari ’ Horizon ’ francuskog projekta G-Prod. Međutim, Australac Leo Gunn i ’Aheeoo’ su definicija onoga što bi nazvao klasičnim B2 songom i moj su drugi favorit ovog izdanja. Deep house uz pomalo izlomljeni beat, položene Rhodes akorde i klavijature koje kao da se ležerno šeću po pozadini zvučne slike.

Common Dreams je ime Inner Shift Music sublabela i Brad Petersonovog pseudonima pod kojim potpisuje prvo izdanje za svoj sublabel. Radi se o fantastičnom deep techno 10” izdanju na kojem su obje stvari na sličan način hipnotički repetitivne. B strana je nešto bogatija zvukovima, uz synth elemente i diskretan acid line koji se ciklički izmjenjuju kroz pjesmu pritom ne narušavajući repetitivni vibe. Međutim, moj favorit je A strana, odličan klupski 4am deep techno koji počiva na jednostavnoj ali efektnoj međuigri nekoliko akorda. Isprobano u klubu, this works.

Chubby! - Various Vol. 3

Treće izdanje australskog labela je split EP između čikaškog veterana Vincenta Floyda i Brada Petersona. Dvije originalne stvari su na ploči, plus dva remiksa, ali originalne verzije su me se najviše dojmile.

Vincent Floyd ‘Meditation’ je predivna deep house stvar koja se bazira na synth akordima iznad kojih se isprepliću emotivne melodije, padovi i square lead koji me asocira na izvorni house zvuk. Vincent je inače neko vrijeme bio klavijaturist Chicago legende Larry Hearda, a ova stvar je sjajan pokazatelj njegovog umijeća baratanja melodijom i harmonijom.

Brad Peterson ‘ Time Machine ’ je savršen par na drugoj strani ovog split Epa*. Dok je Vincentova A strana staloženija i emotivnija, Bradova stvar koristi sličan set zvukova, ali je efekt direktniji i intenzivniji. Ova dva songa su podjednako deep i podjednako ih volim, ali su stvoreni za različito doba noći.

(*split EP je ime za izdanje na kojem je jedan autor na A strani ploče, a drugi na B strani)

Na ovom izdanju sam se kompletno odlučio za B stranu. ‘ Denormal ’ je kombinacija klasičnih 909 techno hihatova, Detroit chordova i syntha koji neodoljivo podsjeća na Mr Fingersov ‘Can You Feel It’. Perfect.

B2 stvar, ‘Night Hiker (Boost 'N Time Edit)’, me podsjeća na James Stinsonov The Other People Place projekt, ali ako zamislimo da je uronjen u deep house kontekst. Nisam još imao priliku, iako, obje ću puno puštati.

Ancient Trees vs. Skyscrapers je Bradov novi techno projekt, nedavno objavljen za sublabel Common Dreams. Glazba zvuči futurističnije od one objavljene pod Brad P imenom i puno je bliža nečemu što bi etiketirali kao ‘ techno ’, no Bradov signature deepness je i dalje prisutan u svakoj stvari na ovoj ploči.

A1 ‘Reality Is Rising’ je negdje između techna i housea, a kombinacija synth melodija, padovi, i driving 909 ritma me na trenutke podsjeća na meni najdraži period Vince Watsonove produkcije, negdje oko kraja 90-ih i početka 2000-ih. Iskreno, teško mi se odlučiti za favorite na ovoj ploči jer je svaka stvar izvedena s ekstremno puno stila.

Brad na ovom izdanju uspješno balansira između techna, housea i electra. Posebno mi je zanimljivo čuti cijeli niz utjecaja diskretno uvezenih u njegov vlastiti potpis, kao na B2 stvari ‘ Infinite ’ koja je na tankoj granici između techna i housea.

Gene Hunt , legenda iz Chicaga, jedan je od onih producenata koje obožavam u gotovo svim njegovim izdanjima jer čak i kad ode daleko, glazba mu zrači s neodoljivom originalnošću.

A1 ‘ Kayla Dream ’ je na prvi pogled jednostavan i repetitivan late late night house track koji pak pokazuje majstorstvo u manevriranju malom količinom elemenata na optimalan način. Gene zna iscijediti svaki segment pjesme do kraja. Deset minuta modulirajućih eteričnih synth akorda i odličnog house groovea. Yes please.

B1 ‘Open Up Your Eye’ ima sličnu atmosferu i odabir zvukova kao A1, ali se bazira na atipičnom i distorziranom beatu povrh kojeg glavnu riječ vodi soulful muškim vokalom kojeg sam čuo na već nekoliko Geneovih stvari. Kontrast vokala i neumornog ritma ovdje su dovedeni do maksimalnog efekta.

B2 ‘Distant Voyage’ je već druga stvar u tekstu koja me podsjeća na The Other People Place projekt, iako je ovdje ta poveznica očitija. Nemoj da te zavaraju sanjivi synthevi i padovi jer se oni događaju povrh distorziranog polomljenog ritma i opasnog basslinea koji ovu stvar čine apsolutnim bangerom.