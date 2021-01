The Jan Diaries | Esencijalni plugini (prvi dio)

koji su zbilja dobri i koji su mi postali 'bread and butter' svakodnevnog rada, bilo u kreativnom ili tehničkom segmentu rada u studiju.

U studiju koristim puni dijapazon alata: od stare analogne string klavijature iz 1975. (konkretno, Roland RS-101) koja nema MIDI protokol, do modernog plugina čije funkcije nadilaze mogućnosti analogne domene. Hibridna kombinacija alata iz jednog i drugog svijeta mi daje najbolje od oboje - karakter i boju analognih uređaja te fleksibilnost računalnih plugina. Fokus današnjeg teksta bit će nekoliko esencijalnih plugina koji su zbilja dobri i koji su mi postali 'bread and butter' svakodnevnog rada, bilo u kreativnom ili tehničkom segmentu rada u studiju.

DMGAudio EQuilibrium