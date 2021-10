The Jan Diaries | Produkcijski procesi: miks

Vrijeme koje provodim u studiju Cycle Zagreb se uglavnom dijeli na tri kategorije - produkcija vlastite glazbe, produkcija tuđe glazbe i komercijalni projekti. Iako su klijenti i projekti u srži drugačiji, imaju zajedničku crtu da osobe uključene u njih često ne barataju osnovnom terminologijom studijskih procesa, niti imaju predodžbu o tome što se od njih očekuje. Neki procesi, poput miksa i masteringa, toliko se često miješaju da su kolokvijalno gotovo postali sinonimi. Zato ću ovu sezonu posvetiti abecedi studijskih procesa, napisanu za laike i polu-laike. Prije nego što krenemo, otvoren sam za pitanja i sugestije oko tema, slobodno se javi na studio@cycle.hr s prijedlozima. Nakon prošlog teksta sam dobio nekoliko zanimljivih ideja, od kojih ću dio i upotrijebiti (hvala Martina) pa slobodno šalji i dalje.

Nastavno na prošli tekst o snimanju kojim smo započeli serijal, u ovom ću se pozabaviti idućom fazom studijske produkcije - miksom , a posudit ću znanje Igora Fabrisa iz 'Fabris Audio' studija u Berlinu , nekadašnje AVID produkcije u Zagrebu. Igor je glazbenik, producent, miks i mastering inženjer s preko 30 godina iskustva, s kojim sam se bliže upoznao dok je radio na miksu mog album. Kroz taj, i kroz naredne projekte, shvatio sam da se radi o jedinstvenom inženjeru s dubokim poznavanjem procesa, šišmišjim sluhom i glazbenim pristupom profesiji koji se često smatra čisto tehničkim.

Zamolio sam Igora da svojim riječima pojasni proces miksa.

Miks je, pojednostavljeno, proces spajanja više odvojenih audio kanala, odnosno odvojenih instrumenata u završnu snimku koju zovemo pjesmom i koja najčešće dolazi u obliku jedne stereo audio datoteke formata wav, aiff, mp3 i slično. Osnovni princip je stvaranje smislene i uhu ugodne cjeline instrumenata i glasova, na najbolji mogući način. Zamisli to kao gradnju kuće. Prvo stvorimo nacrt, to je kompozicija. Izgradnja temelja i nosećih zidova je snimanje, a miks je stolarija, dodatni zidovi, stepenište, instalacije, struja, voda i sve ostalo što čini da prostorije kuće funkcioniraju kao cjelina. Mastering je zadnji korak i u praksi uključuje sve potrebno da bi kuća koja je skoro pa gotova postala upotrebljivom i ugodnom za život. Boja na zidovima, ručke, slavine, namještaj i slično. Prirodne nepogode mogu utjecati na arhitekturu, a praksa sve rjeđeg ozbiljnog pristupa miksu ima slične posljedice na glazbu. U zadnja dva desetljeća sve je prisutniji trend koji kaže da će mastering inženjer nekako magično popraviti sve probleme miksa. No, ako su zidovi loše napravljeni, koja to točno boja na zidovima može spriječiti nastanak štete? Ako govorimo o relacijama procesa miksa i mastera, nema niti malo dvojbe da je miks ono što će u srži učiniti pjesmu da zvuči fantastično ili ne. Ako je miks odličan, mastering inženjer ima malo posla i uglavnom se bavi time da miks koji je izvukao 100% od pjesme pogura do 105%.

U praksi to izgleda ovako. Kad autor, bend, ili producent odluče da je pjesma spremna za miks, na scenu stupa miks inženjer koji preslušava materijal i ako je potrebno sugerira dodatne korekcije koje treba napraviti prije miksa. Pjesma bi morala biti u više-manje poluzavršenom stanju, što znači da su svi instrumenti i vokali (ako ih ima) korektno i najbolje moguće snimljeni, da su kanali svih instrumenata uređeni i da nema nikakvih artefakata u zvuku koji bi ometali proces miksa i kasnije masteringa. U današnje vrijeme postoje nevjerojatne mogućnosti editinga audio zapisa tako da se uklone neadekvatno odsvirane/snimljene dionice, ili da se optimizira aranžman pa se od pjesme koja danas dolazi na miks očekuje solidan stadij dotjeranosti.

Glavni alati koje koristimo za miks su mikser , EQ , kompresija , razni efekti i modulatori signala te naravno zvučnici i slušalice .

Koristeći ove alate, proces se odvija u sljedećim fazama:

1. Priprema i preslušavanje svih instrumenata na odvojenim kanalima, te organiziranje 'sessiona' koji mora biti logičan i pregledan.

2. Pronalazak osnovnih odnosa glasnoće instrumenata bez ikakvih dodatnih procesa ili efekata.

3. Sređivanje 'boje' instrumenata s EQingom. Svakom instrumentu je potrebno umanjiti frekvencije koje mu narušavaju prirodan karakter te naglasiti one koje mu idu u prilog i koje želimo naglasiti u ukupnoj zvučnoj slici. Pritom instrumente nikad ne slušamo izolirane (solirane) nego isključivo u kontekstu sa svim ostalim instrumentima da čujemo kako specifične frekvencije pojedinog instrumenta utječu na ravnotežu cjelokupne zvučne sliku.

4. Koristimo kompresore kako bismo ukrotili dinamiku (pretjerane varijacije u glasnoći) instrumenata kojima je to potrebno te po potrebi koristimo razne druge modulacijske uređaje kako bi dodatno oblikovali boju, teksturu i ponašanje instrumenata.

5. Korištenjem efekata kao što su reverb, delay, echo, chorus, phaser, flanger i ostale organiziramo trodimenzionalni 'zvukovni prostor' i smještamo svaki zvuk na njegovo mjesto.

6. Ručno automatiziranje glasnoće pojedinih instrumenata, ako je potrebno. Ponekad se ovo radi već na drugom koraku, i ako je napravljeno kako treba, suptilne intervencije u ovoj domeni će učiniti pjesmu puno življom i dinamičnijom.

7. Finalna provjera miksa, nakon koje se pjesma šalje na mastering.

… u idealnom scenariju. U praksi to nikad nije tako. Većina autora nema čistu i jasnu sliku svoje umjetnosti pa uvijek treba još nešto sitno promijeniti, oduzeti ili dodati. U nekoj razumnoj mjeri, to je glavni dio ovog posla. Oni ekstremniji klijenti su pak doveli do nastanka čuvene strukovne poslovice: “Mix is never finished, it’s abandoned.” :)

Igore, u većini slučajeva, koja je konkretno razlika u zvuku iste pjesme prije miksa i nakon? Što očekivati od dobrog miksa, kako bi trebao zvučati?

Promjena zaista ovisi o songu kao takvom, o kvaliteti materijala s kojim ulazimo u proces, i naravno o inženjeru koji radi miks. Ponekad su promjene dramatične, ponekad suptilne, ali dovoljne da song zaživi u potpuno drugačijem svijetlu. Miksanje je kreativan proces i problem-solving u jednom, a ima slučajeva u kojima potraga za optimalnim rezultatom urodi značajnim i neobičnim promjenama na pjesmi. Prvenstveno, dobar miks je onaj s kojim su svi zadovoljni. Pod svi mislim: umjetnik ili bend, producent, miks inženjer i na kraju publika kojoj je proizvod namijenjen. Dobar miks zvuči jasno, lijepo, transparentno i razumljivo, a svaki instrument ima svoje mjesto u trodimenzionalnom prostoru. Kad sjedneš ispred zvučnika, čuješ pojedine instrumente jasno, ali oni skladno funkcioniraju kao kotačići jedne veće cjeline i dišu s pjesmom. Kako se muzikom prenose emocije, nevjerojatno je bitno da se prikladnim pristupom miksu glavne emocije pjesme dodatno istaknu i što jasnije prenesu do slušatelja koji uglavnom nisu glazbeno ili tehnološki obrazovani. Slušatelj čuje cjelinu, a ta cjelina mora u finalu dobro komunicirati to što je autor zamislio.

Koji su najbitniji alati miks inženjera?

Kao što sam ranije naveo, sva sila uređaja i tehnika, dobro razvijen sluh te naravno što kvalitetniji monitoring* koji omogućuje vjernu i jasnu reprodukciju zvuka. Izuzetno je važan i akustički tretman prostorije u kojoj se miksa, jer neadekvatna prostorija ocrtava krivu zvučnu sliku što dovodi do problema i zabluda u finalnom miksu. Paralelno uz profesionalnu domenu ide i ona ljudska zbog koje su tihe psovke, udaranje glavom u stol, vreća za boks obješena negdje u blizini, znanje i u finalu beskonačno strpljenje, veći dio posla.

(*profesionalni studijski zvučnici se zovu ‘monitori’)

Ima li “jedan objektivno najbolji” način za smiksati određenu pjesmu ili će razni inženjeri pristupiti procesu na različite načine?

Apsolutno ne. Postoji samo praćenje emocije pjesme i eventualno redoslijed koji olakšava dijelove procesa, ali uglavnom svaki miks inženjer ima svoj workflow. Internet je prepun tutoriala u pisanom i video obliku koji pokušavaju ljude navesti na stvaranje jednog ultimativnog workflowa, ali to u najboljem slučaju možemo gledati kao savjete, a ne pravila. Ionako će svatko tko je ozbiljan oko ovog posla stvoriti svoj način rada i dolaženja do dobrih rezultata. Jedina objektivno najbitnija stvar je da pjesma bez obzira na žanr ili medij mora zvučati dobro, jasno, i mora prenositi poruku autora bilo kroz tekst ili samu glazbu.

Koje su najčešće zamke/problemi kod loših mikseva?

… ili kako je nastala uzrečica “fix it in the mix” . Bez obzira na žanr, miks može biti dobar ili loš. Miks postaje loš kad se emocije ne prenose onako kako bi trebalo. Tehnološki je to možda neka kriva frekvencija, neki krivi ton (ima i toga), a sve to proizlazi iz loše pripreme u snimanju ili loših uvjeta u procesu miksa. No kao i svugdje, najčešći krivac za loše proizvode u našoj profesiji su neznanje i površnost u radu. Glazbeni urednici na radio postajama su efikasan filter za taj problem. Naime, ako je pjesma po soničnim karakteristikama ispod određenog standarda suvremene pop produkcije, oni je ne puštaju u eter.

Moj dojam je da je brkanje procesa miksa i master svojevrsni 'znak vremena' i potrošne kulture u kojoj se proizvodi stvaraju brzo; konzumiraju ubrzano i imaju kratak život. Vrijeme i novac uloženi u produkciju glazbe se smanjuju, a to dovodi do negativne spirale u kojoj opada kvaliteta, zbog koje dodatno opada i interes ljudi za određeni album ili glazbenika. To dovodi do pada prodaje, a autoru daje signal da mora proizvoditi još 'brže' ili 'jeftinije'. Teško je današnje doba usporediti s budžetima 70-ih godina kad je na albumu mogao raditi ozbiljan set glazbenika, inženjera, producenata i ostalih.

Istina, sve si dobro rekao, vremena su se promijenila, ali na neki način i nisu. Radi se o prioritetima . I tad i sad, glazbenici koji su ozbiljni oko svoje umjetnosti će se odricati i dati sve od sebe da svoj rad oblikuju na najbolji mogući način. U okviru suvremene glazbe, to uglavnom znači imati mali tim stručnjaka koji dobro poznaju svoje područje i koji će ti pomoći da svoj rad oblikuješ tako da on zadrži sav umjetnički integritet, ali i da funkcionira unutar ostalih okvira koje danas nalaže glazbena industrija. Ako si glazbenik ili producent, jedna osoba zadužena za kvalitetno snimanje i miks te jedna osoba zadužena za master - gotovo su pa ključne. Samo pisanje glazbenog djela i manifestiranje grube ideje na 'papir' traži ozbiljno vrijeme i vještinu. Pada mi na pamet šačica ljudi koji imaju dovoljno vremena, energije i vještine da uz autorski nose i inženjerski šešir jednako dobro.

Igore, za kraj - zašto se ti zapravo baviš time čime se baviš?

Jer volim kad me se tapša po ramenu :)