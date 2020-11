The Jan Diaries | Sampliranje - legalno, ilegalno ili moralno? (1. dio)

Otkad je glazbe (ili umjetnosti) postoji koncept korištenja komponente tuđeg rada unutar svoje kreacije. 'Čista' inspiracija je mit i rekao bih da gotovo i ne postoji umjetničko djelo koje, barem skriveno, nema ugrađene tuđe utjecaje. Od brojnih klasičnih kompozicija koje imaju 'posuđene' fraze do slične pojave u jazzu gdje muzičari na posuđenu frazu improviziraju i pretvore je u nešto potpuno drugo. 'My Favourite Things', kompoziciju koju su Rodgers and Hammerstein napisali za mjuzikl 'The Sound Of Music' je John Coltrane gotovo 'preoteo'. Nakon legendarne 14-minutne verzije koju je snimio za svoj istoimeni album, 'My Favourite Things' je postao standard njegovih nastupa uživo i uglavnom kad se priča o toj pjesmi, ljudi misle na Coltranea. Johnov kreativni doprinos je potpuno izvan rasprave, riječ je o jednom od najkreativnijih i najinventivnijih glazbenika ljudske povijesti. Međutim, ono što je u ovom trenutku bitno je činjenica da je inspiracija njegove izvedbe prvenstveno tuđa kompozicija, ali da je njegova kreativna nadogradnja takva da je jasno kako je Coltrane izvornu kompoziciju gurnuo u potpuno drugu dimenziju.