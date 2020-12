The Jan Diaries | Sampliranje - legalno, ilegalno ili moralno? (2. dio)

*sampliranje je čin usnimavanja komada već snimljene glazbe u poseban studijski uređaj koji se zove sampler ili u računalni program za produkciju glazbe, u svrhu korištenja tog komada kao komponente pri izgradnji/pisanju neke nove kompozicije. Sampleri ili računalni programi uglavnom nude niz funkcija s kojima usnimljeni komad možeš manipulirati i izmijeniti.

U prethodnom tekstu sam se pozabavio povijesti sampliranja, mehanizmom procesa i nekim pravnim premisama oko kojih se debatira. Dotaknuo sam se i primjera Missy Elliott koja je unutar svoje stvari 'Lose Control' iskoristila sample detroitskog electro klasika 'Clear' čiji je autor Juan Atkins (aka Model 500).

Juan je za svoj posuđeni doprinos bio plaćen i poprilično sam siguran da je Missyjino korištenje samplea naplatio više od kombinirane prodaje i tantijema od prodaje njegove izvorne ploče. Slično kao i Akira Kurosawa, koji je uspješnom presudom tužbe protiv talijanskog western redatelja Sergio Leonea zaradio više novaca nego od svih svojih filmova zajedno. Naime, Leonoeov ' A Fistful of Dollars ' je neslužbeni remake Kurosawinog klasika ' Yojimbo '. Savjetujem da ga pogledaš, 'Yojimbo' i 'Sanjuro' su među najboljim Kurosawinim filmovima.

Financijska injekcija koja je Juanu uletjela ovim projektom je dobra stvar sama po sebi, ali nas za svrhu ovog teksta više zanima ona manje opipljiva (ali bitnija) posljedica sampliranja, koja se pojavljuje u obliku među-kulturalnog 'mosta' između ove dvije scene. Hip-hop i electro glazba su danas daleki rođaci, ali u 80-ima su bili gotovo isti žanr. Što misliš, koliko fanova Missy Elliott zna što je electro glazba? Znaju li da je Juan Atkins otac suvremene plesne glazbe? Ako danas usporedimo popularnost elektroničke glazbe u Americi u odnosu na hip-hop, onda elektronska glazba gotovo da i ne postoji; čudilo bi me da mu i dio mainstream publike zna ime.

Za usporedbu, 'Lose Control' od Missy Elliott na Spotifyu ima 115 milijuna, 65 tisuća i 567 playeva, dok najslušanija Juan Atkins pjesma ima 619 tisuća, a najslušanija Model 500 pjesma svega 292 tisuće. 619 tisuća je 0,5% od njezinih 115 milijuna. Ako konzervativno procijenimo da je 5% slušatelja Missy Elliott saznalo da je izvor njene pjesme zapravo sample neke druge pjesme, zatim da je 2% saznalo ime autora originalne stvari, a da je 1% istražilo i poslušalo nešto njegove muzike - dolazimo do brojke od 1 milijun, 150 tisuća i 655 novih slušatelja koji su došli u kontakt s Juanom.

Missy Elliot je legenda hip-hopa i pop glazbe, a Juan Atkins je otac suvremene plesne glazbe; svjestan sam da je ovaj primjer više iznimka nego pravilo. Međutim, treba imati na umu da ovakvih poveznica kroz sampliranje ima bezbroj i da se odvijaju na gotovo svim razinama artističkog uspjeha, stvarajući pritom jednako bezbroj među-kulturnih 'mostova'. Kad bi ih mogli prikazati, glazbena industrija bi izgledala poput iznimno zamršene paukove mreže. Među nama, veliki dio sampliranja koji se događa u underground glazbi nije legalno riješen. Teško da i može biti, jer tiraže od 300 do 1000 prodanih kopija jedva da pokriju troškove izrade ploče, a u najboljem slučaju proizvedu ekstra džeparac od nekoliko stotina dolara. Ako se prepoznaješ u ovome, dobrodošao/la u klub. Dojam da radiš sa svojevrsnom 'sjekirom iznad glave' je razumljiv, ali praksa pokazuje da situacija nije toliko dramatična.

Prijatelj iz Amerike koji je internacionalno renomirani producent s 30 godina karijere kaže: "sampliraj što god hoćeš, a ako zapneš nekome za oko znači da imaš jako dobru ploču u rukama. Uz solidnog odvjetnika ćeš se izvući tako da ćeš ostati bez prava i zarade od svoje pjesme, ali nećeš jače nastradati."

Pytzeka je to još bolje sažeo s 300 kopija? "Kakvih 300 kopija. Da Elton Johnu kažeš da mu se zadnja ploča prodala u 300 primjeraka, ovaj bi izvršio samoubojstvo." Hoću ilustrirati kako su tiraže glazbenika koje sampliramo toliko velike da im se financijski ne isplati baviti s malim artistom koji je samplirao nešto njihovo i izdao to u tiraži od 300 primjeraka. Ne predlažem da ovo uzmeš zdravo za gotovo jer uvijek možeš naletjeti na minu. Na sreću, nitko od mojih kojima je sampliranje dio radnog procesa još uvijek nije nastradao i mislim da svi uspješno letimo ispod radara zbog načina na koji to radimo. I zbog činjenice da nitko nije prodao 100 000 primjeraka ploče sa Solange sampleom.

Obožavam sampliranje kao kreativnu tehniku, možda čak toliko da mi je najdraža. Ima nešto neopisivo zadovoljavajuće kad posudiš komadić trenutka iz nekog prošlog doba i oko njega izgradiš nešto potpuno novo, što tom komadiću daje novi život. Ipak, da bi sam sebi opravdao nešto što je po pravnoj definiciji vrlo jasno - krađa, primjenjujem određeni set moralnih i praktičnih pravila da 'krađu' ipak pretvorim u nešto što je bliže odrazu poštovanja prema glazbenicima čiji rad koristim. Za početak, koliko god kratak ili dug dio koji sampliram, ključno je da se oko njega izgradi novi glazbeni kontekst - da se stvori dodatnu glazbenu vrijednost povrh one koja je ugrađena u sample. Disco glazba je najviše nastradala pojednostavljenim procesom sampliranja putem računalnog software. Izvuci bilo koju disco ploču i garantiram da ćeš pronaći barem nekoliko dijelova koji su toliko 'puni' i 'plesni' da ih možeš izrezati i jednostavno vrtjeti u krug. To je nažalost i česta praksa. Mislim da je svijetu dosta tech-housea baziranog na sampliranim disco klasicima s nalijepljenim generičkim hi-hat loopovima ispod. Ne možeš biti toliko lijen. Stvaranje glazbe ne mora biti kvantna mehanika, ali svakako nije niti 10 minuta sjeckanja tuđe stvari u Abletonu da bi na to stavili svoje ime. Put your back into it, višestruko se isplati.

Jedan od mojih starijih primjera je 'You Never Told Me', čija je live verzija završila kao prva stvar na albumu, a sampliran je komad s Quincey Jonesove 'I Never Told You' stvari s genijalnog 'Walking In Space' albuma.

Drugi je 'Blue Funk', stvar u kojoj je sampliran vokal prve Kerri Chandlerove ploče, 'Get It Off'. Svi su naravno kreditirani na ploči.

Na zadnju riječ o legalnost sampliranja i preciznije parametre zakonske prakse ćemo još malo pričekati, a do tad se nadam da sam uspio istaknuti neprocjenjivu ulogu sampliranja u širenju glazbenog DNK kroz žanrove i desetljeća te skinuti stigmu koju je riječ dobila zbog naprosto nemaštovitog baratanja tehnologijom.

Za kraj, primjer koji se dogodio u periodu između ova dva teksta i koji odlično ilustrira koliko zapravo sampliranje spaja razdvojene točke glazbenog vremena i prostora. Darryl Thomson (aka DLT) pionir je novozelandskog hip-hopa, a njegova stvar 'Chains' iz 1996. godine, na kojoj gostuje maorski MC Ché Fu, svojevrsni je 'Planet Rock' lokalne scene. Pjesma je povezana s anti-nuklearnim prosvjedima i duboko je utkana u društvenu tkaninu Novog Zelanda. Govorimo o teškom klasiku kojeg nitko do sad nije remiksirao. Matt Davies (aka Mr Dirty Hairy), DJ i producent rodom iz Brightona, u nekoliko je višegodišnjih perioda živio na Novom Zelandu (između ostaloga i u Zagrebu, gdje trenutno živi), a za vrijeme boravka 'dolje' polako je postao dio lokalne glazbene zajednice. Nedavno se preselio natrag u Zagreb i došao kod mene pa sam mu poklonio jedan primjerak Regisovog i mog albuma. Par dana nakon toga mu je DLT ponudio da bude prva osoba koja će remiksirati 'Chains' i poslao vokalne kanale. I otprilike je tad nekad Matt doma kuhao, slušao naš album i čuo komadić za koji je pomislio da bi mogao dobro pasati u remiks. Boom. Da skratim - stvar s našeg albuma, snimljena kod mene doma i objavljena na PDVu, bit će dio jedinog remiksa klasika maorske rap glazbe. Spektakl.

P.S. remiks izlazi kroz nekoliko mjeseci :)