The Jan Diaries | Theo Parrish ima novi album - 'Wuddaji'

Početak listopada - vrijeme za novi tekst. Dok sam ga pisao, zaletio sam se do Radničke na kratki sastanak i došao doma privesti ga kraju, kad vidim da se na Spotifyu pojavio novi Theov album - ' Wuddaji '. Ploču sam naručio u pre-orderu na temelju kratkih snippeta koji su dovoljni da naručiš bez razmišljanja, ali ne otkrivaju dovoljno da zapravo stekneš pravi dojam. Ploča mi još nije stigla pa sam oduševljeno skočio da vidim što se Theu motalo po glavi u prethodnom albumu - ' American Intelligence ', od kojeg je prošlo šest godina, a pogotovo jer su sve ploče između odlične. 'Gentrified Love' EP part 1, 2, 3 i 4, 'Preacher’s Coming', 'What You Gonna Ask For' i predivan najavni single 'This Is For You' više nego jasno pokazuju da je Theo 'on top of his game'.