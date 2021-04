Neuville se priprema za dolazak u Hrvatsku i lov na prvu WRC pobjedu sezone

22. do 25. travnja

Uz takav odnos snaga, Thierry definitivno ima pravo sanjati o borbi za titulu . Što je najbolje, za iskusnog 32-godišnjeg Belgijca tek dolaze reliji koji bi mu trebali odgovarati svojim karakteristikama, a prvi od njih od 22. do 25. travnja , kad će Hrvatska debitirati u kalendaru WRC-a.

