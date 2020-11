Ovom čovjeku trebalo je manje od 10 minuta za uspon na visinu od 90 metara!

Mjeseci bolnih treninga, testiranja i priprema isplatili su se u utorak, 17. studenoga 2020. u desetominutnom usponom Thomasa van Tondera. Na putu do svog cilja u visini od 90 metara na platformi za bungee jumping, uspješno je oborio i

Mjeseci bolnih treninga, testiranja i priprema isplatili su se u utorak, 17. studenoga 2020. u desetominutnom usponom Thomasa van Tondera. Na putu do svog cilja u visini od 90 metara na platformi za bungee jumping, uspješno je oborio i Guinnessov svjetski rekord za najbrže penjanje užetom od 50 metara, što u ovom slučaju iznosi 3 minute i 20 sekundi.

"Bio sam jako nervozan u početku i imali smo nekoliko tehničkih problema. Srećom, ništa me od toga nije zaustavilo u naumu" , rekao je nakon toga van Tonder.

Južnoafrikanac je u jednom trenutku zastao, uspio doći do daha te se pripremio za ostatak uspona. "Spustio sam pogled i vidio na satu da sam znatno ispod četiri minute, tad sam osjetio olakšanje i brzo shvatio da je sve vrijedilo."

