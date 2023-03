Omega tim dolazi u Zadar: Želimo sudjelovati u nečemu izrazito pozitivnom!

Zadar već čitavo desetljeće svake prve svibanjske nedjelje okuplja tisuće trkača velikog srca, ujedinjenih u zajedničkom cilju - učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. Tako će biti i na jubilarnom desetom izdanju Wings for Life World Runa, a 7. svibnja pozitivna energija ponovno će preplaviti ovaj dalmatinski grad.

, koja će po prvi put organizirati svoj Wings for Life World Run tim, kako bi uživala u zadarskom spektaklu.

Miladin i njegov tim zajedno su prošli brojna trkačka događanja pa i organizirali vlastite utrke. No, Wings for Life World Run smatraju posebnim i jedva čekaju start 7. svibnja točno u 13 sati na Liburnskoj obali.

© Predrag Vuckovic for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run utrka u Zadru 2022.