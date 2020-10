TIPS & TRICKS za preživljavanje nove akademske godine!

Let's go... Evo nas ponovno u vremenu kad ćeš vjerojatno na dnevnoj bazi čuti neku od ovih rečenica: "Ne postoje glupa pitanja, samo glupi odgovori" , "Što si danas ručao?" ili pak "Mi smo ovdje da vam olakšamo studiranje" - rekao je svaki profesor, roditelj ili referent u referadi - UVIJEK! Sigurno se veseliš...

Bilo da si brucoš, student koji daje sve u roku, loviš diplomu ili već pripadaš onim dobro znanim licima na fakultetu - savjeta i trikova za preživljavanje studentskih dana nikad dosta.

Zato, pogledaj popis TIPS & TRICKS stvari za uspješan početak i završetak tvoje akademske godine...

Student © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

1. Od sad slušam sva predavanja!

Nema studenta koji na početku akademske godine nije rekao: "Ove godine pratim sva predavanja" . I nema ih baš puno kojima je to uspjelo. No, to je OK... Ono što ti olakšava odlazak na fakultet u hladnim, kišnim i tmurnim danima su i poneka online predavanja koja ti omogućuju da se u osam sati ujutro probudiš, otvoriš oči i laptop i slušaš profesora, zvuči dobro, a kako je u praksi? Provjeri sam...

2. Učim na vrijeme!

Još jedna rečenica koju je svaki student ponovio puno puta i još jedna odluka koju su mnogi donijeli, a rijetki ispunili. Iako se neki studenti zažele studentskih obveza pa odmah na početku listopada izvuku svoje skripte i uhvate se učenja, još je više onih kojima je srednje ime - kampanjac . Bilo kako bilo, uzmi si vremena, ne forsiraj se, ne slušaj uvijek sve kolege... Pronađi svoj tempo i uspješno položi ispite koji slijede!

3. Uđi u studentske Facebook grupe!

Jep, svaki fakultet ima hrpu stranica, grupa i razgovora u kojima sudjeluju stotine studenata - neki ne napišu nikad ništa, neki previše pišu, neke informacije nisu baš korisne, ali sigurno ćeš pronaći one koje interesiraju tebe i tvoje kolege. Zato, ne budi vuk samotnjak, pridruži se studentskim grupama i podijeli iskustva!

4. Kolege su sve!

Osim što je dobro da se nalaziš u tom moru fakultetskih grupa koje postoje, još je važnije da imaš svoju grupicu kolega s kojima si u super odnosima, jer dobar kolega zlata vrijedi. Sigurno će se dogoditi da si zaboravio na predavanje, nisi riješio zadatak, ne znaš ga riješiti ili trebaš study-buddyja. Zatim tu slijedi i dijeljenje sreće oko uspješno položenih ispita, plakanje za one neuspješne, a na kraju krajeva - sve je lakše uz dobre frendove!

5. I dvojka je ocjena!

Nekad ne možeš uloviti dobre ocjene. Za te prilike okreni se spoznaji da se dvojka s razlogom naziva dovoljan...

6. Uhvati se kućanskih poslova!

Bilo da živiš sam, s cimerom ili s roditeljima, nema izgovora za neobavljanje kućanskih poslova! Kad-tad to će te dočekati... A znaš li da pospremanje može biti dobar bijeg od studentskih obaveza i stresa? Sad znaš! Zato: a) upoznaj se s perilicom rublja, b) kuhaj i ne gasi ulje vodom, c) operi suđe i d) točkice na podu nisu konfeti nego prašina - clean it!

7. Mjesto sreće - MENZA!

Nalaziš li se oko fakulteta ili u njemu, mjesto koje moraš posjetiti je svakako menza. Mjesto je to sreće i 'place to be' u kojem naučiš da je svaka lipa bitna, da je jelo na žlicu zdravo i ukusno i da dobri odnosi s radnicima iza linije možda znače i veću porciju.

8. Dekanski rokovi - svjetlo na kraju tunela!

Studiranje je odlična prilika za shvatiti životnu poslovicu - šećer dolazi na kraju. O da! Dekanski rokovi nisu namijenjeni samo za "anti-štreber" studente nego i za one koji vole uživati tijekom ljeta, a na dekanskom skupljati ekipu. Ima nešto u onome - tko nije išao na dekanski nije živio...

9. Oprezno s markerima, bojicama, olovkama...

Svaka studentska stvar ima svoju funkciju - hmmm? Neke ih imaju i više! No, markeri, kemijske i ostali pribor samo jednu. S njima se - uči! Ali, nemoj pretjerivati, nitko ne voli slikovnice ni bojanke, podvuci ono najvažnije, napiši riječi koje će te asocirati na gradivo...

10. Kriiila!

A friend in need is a friend indeed!

11. UŽIVAJ!