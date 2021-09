Upoznaj domaćina Red Bull RapLika natjecanja - Tone Tuoroa!

Tone Tuoro, odnosno Anton Tone Dražić je MC, dugogodišnji audio-producent i inženjer zvuka, sa zanimljivim životnim putem. Rođen u Amsterdamu, odrastao na relaciji London – Zagreb. Završio je SAE u Ljubljani te diplomirao glazbenu produkciju u Londonu na Middlesex Universityju. Svoje pjesme uglavnom izvodi na engleskom jeziku na kojem najbolje prenosi svoje misli. Njegov posljednji album je 'Heat' koji slovi za školski primjer suvremenog hip-hop albuma u kojem produkciju, tekstove svih pjesama, rep, kao i sve aranžmane potpisuje upravo on.

Tone Tuoro, odnosno Anton Tone Dražić je MC, dugogodišnji audio-producent i inženjer zvuka, sa zanimljivim životnim putem. Rođen u Amsterdamu, odrastao na relaciji London – Zagreb. Završio je SAE u Ljubljani te diplomirao glazbenu produkciju u Londonu na Middlesex Universityju. Svoje pjesme uglavnom izvodi na engleskom jeziku na kojem najbolje prenosi svoje misli. Njegov posljednji album je 'Heat' koji slovi za školski primjer suvremenog hip-hop albuma u kojem produkciju, tekstove svih pjesama, rep, kao i sve aranžmane potpisuje upravo on. Saznaj tko je Tone i što nam je sve ispričao...

Trenutno se nalazim u Zagrebu gdje sam i proživio najveći dio svog života. Djetinjstvo i dio teenage godina u Nizozemskoj će mi zauvijek ostati u lijepom sjećanju. Amsterdam i Haag su u doba mog odrastanja i formiranja nudili najbolje od glazbe i kulture i to što sam tad upijao će me zauvijek pratiti. Ljubljana mi je također bila osvježenje i vrijeme rada na sebi, studirao sam i radio glazbu te upoznao neke životno i glazbeno najkvalitetnijih ljudi u svom životu. London na kraju, sa završetkom faksa, moram izdvojiti kao najdraži. Rijetko gdje sam osjetio takvu energiju i slobodu i uvijek se volim vratiti.

Iako sam oduvijek bio sklon glazbi, tek sam usred faksa u Zagrebu shvatio istu kao poziv i nešto što me oslobađa i čemu se mogu potpuno predati. MC-ao sam i sudjelovao na mnogim koncertima i partijima, od čega sam veliku količinu odradio u duetu s Fil Tilenom, a kasnije i s DJ kolektivom Chew The Fat-om. Počeo sam raditi vlastitu glazbu, eksperimentirati, uživao sam u procesu...

Većinu prvih stvari radio sam solo ili uz pomoć prijatelja producenata Strapazoota, Flowdeepa i mnogih drugih. Izbacivao sam projekte uz novoupisani fakultet u Ljubljani (SAE) na kojem sam studirao audio inženjering. Mislim da mi je i svaki premještaj na drugo mjesto davao novu inspiraciju, kao npr. UK utjecaj nakon kojeg sam izbacio kratki projekt 'A Trip 2 London'. Sudjelovao sam na festivalima od kojih kao najdraže suradnje mogu izdvojiti one s Filipom Motovunskim na zatvaranju Seastar Festivala na ATP stadionu u Umagu, rejv s Chew The Fat-om na Terraneu u Šibeniku i s DJ Rahmaneejem otvorenje Exit Festivala prije dvije godine. Nakon toga izbacio sam još dva samostalna projekta 'Sh!t U Aint Hurr' i 'Heat'. Svakako bih spomenuo i vrijedno glazbeno iskustvo kao dio BlackOutHiphop-a pod vodstvom Phat Phillieja na kojem sam 2016. radio kao editor, pisao članke i intervjuirao artiste. Lijepo je biti i s te strane mikrofona...

Red Bull RapLika definitivno održava domaću rap i hip-hop scenu. Ovakvi formati osim što daju svježinu, motiviraju one koji žele prostor za izvedbu. Nije loše ni kao mjesto povezivanja onih koji dijele slične interese. I ja sam stajao u publici, dinamika je na levelu i nadam se da će godine biti još bolja.

