Top 5 stvari koje čine Mostar jedinstvenim u Red Bull Cliff Diving seriji!

Natjecanje se dosad održavalo na brojnim upečatljivim klifovima i liticama, od Irske i Španjolske do Meksika i Tajlanda. No, posebno mjesto u kalendaru pripada Mostaru, u kojem će se ove godine po osmi put skakati sa Starog mosta.

Što je najbolje, mostarska postaja Red Bull Cliff Divinga zaista je posebna i često joj uspije zasjeniti čak i najatraktivnije lokacije u kalendaru. To nije slučajnost, jer postoji pet stvari koje čine Mostar jedinstvenim u svijetu skokova u vodu...

Red Bull Cliff Diving 2023 Mostar Under my Wiiiings

Naime, nadmetanja se na ovoj atraktivnoj lokaciji održavaju već četiri i pol stoljeća, a oni koji su vješto skakali s mosta oduvijek su bili iznimno cijenjeni u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Platforma dodana na sami most možda je novost koju su sa sobom donijeli najbolji skakači svijeta, ali u Mostaru su zapravo sjajni skokovi viđeni s ograde mosta i nekoliko stotina godina ranije.

David Colturi in Mostar

Iako se most čini kao savršena lokacija za skakanje u vodu, Red Bull Cliff Diving zapravo se rijetko održava na lokaciji poput one u Mostaru. Uglavnom dominiraju klifovi i litice.

