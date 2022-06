Pula Music Week je pred vratima. Evo 5 zanimljivosti koje možda ne znaš!

U nastavku saznaj koje su to zanimljivosti koje Pula Music Week festival čine nezaobilaznim!

OK, očito nije doslovno trajni projekt, ali Pula Music Week prvo je hrvatsko izdanje Secret Projecta, koji svoje korijene ima u Los Angelesu. Secret Project koncept je i fronta organizacije Insomniaca, sigurno jednog od vodećih promotora i distributera underground elektronske glazbe. Njihov 'tajni projekt' svoju je verziju doživio u Los Angelesu, Miamiu, Amsterdamu, a par tjedana nakon Pula Music Weeka, Secret Project svoje će iduće izadnje pronaći u Portimau. Sad je već jasno koliko je velika stvar za Pulu i hrvatsku elektronsku scenu općenito biti dio prepoznatog plodnog podučja za okupljanje ljubitelja elektronike iz cijeloga svijeta.

U naravi je festivala testirati granice festival-goera te u prosječno tri do četiri večeri ispucati headlinere isprepletene s ostalim izvođačima, što od posjetitelja zahtijeva kalkulacije, dobro planiranje rasporeda - ono, idemo na ovaj set pa trčimo na idući. Pula Music Week ima malo drugačiji i pristupačniji koncept koji je raspoređen na sedam večeri. Pulska Arena će ugostiti sedam headlinera sa svojim popratnim snagama, a kroz program tijekom cijeloga tjedna svaki će ljubitelj elektronike pronaći nešto za sebe, tvrđe, mekše, plesnije ili oštrije.

