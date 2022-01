Top 5 objavljenih artista kojima se najviše veselimo na ovogodišnjem LMF-u

Jedan od najiščekivanijih festivala elektronske glazbe u Hrvatskoj, ' Let The Music Be Free ', ponovno stiže na zagrebački Jarun! Od 3. do 5. lipnja na nevjerojatnoj pozornici nastupit će velika svjetska i domaća imena i tako na najbolji mogući način otvoriti ljetnu sezonu partijanja...

Dobra vibra, još bolja glazba, odlična atmosfera i partijanje do jutra. Party je to koji iščekuje gotovo cijela Hrvatska, a u svom drugom izdanju, LMF nam je pripremio niz nevjerojatnih artista među kojima će se naći i velike zvijezde svjetske elektronske scene, a evo koji su nam od njih do sad poznati...

ŠTO? Let The Music Be Free KAD? Od 3. do 5. lipnja 2022.

Izdvojili smo top pet izvođača koje jedva čekamo vidjeti na velikoj pozornici.

Artbat

Jedna od trenutno najtraženijih senzacija elektronske glazbe, Artbat, dvojica iskusnih DJ-a i producenata koji su prepoznatljivi po svojem melodičnom house i techno zvuku.

Kijevsku senzaciju jednako voli i publika i DJ-i. Jedan od najvećih fanova je i David Guetta, a njihovi singlovi broje milijune preslušavanja na streaming platformama. Veliki uspjeh ostvarili su i u 2021. godini kad su završili u top tri najprodavanija izvođača na vodećem dućanu elektronske glazbe Beatport-u.

Prošlu su godinu uglavnom provodili u studiju i veselimo se vidjeti kakve nam stvari donose na veliku pozornicu.

Remiks koji na YouTube-u broji preko 37 milijuna pregleda pogledaj OVDJE .

Mark Knight

Mark Knight je cijenjeni londonski house producent i jedan od najpoznatijih DJ-eva koji je surađivao s brojnim poznatim imenima pop, rock i elektronske glazbe. Ujedno je i osnivač uglednog Toolroom Recorda i među najprodavanijih izvođača Beatporta koji je 2010. zaslužio biti nominiran za nagradu Grammy .

Mark je odgovoran za neke od najvećih dance hitova koji postoje, a kao producent izgradio je reputaciju s izvanrednim stvarima kao što su 'Man With The Red Face' (feat. Funkagenda), 'Downpipe' (feat. Underworld), 'Beautiful World' (feat. Tiesto) i 'Nothing Matters' (feat. Skin).

Odličan miks slušaj na YouTube-u OVDJE .

Miss Monique

Miss Monique je prvo žensko ime festivala, a kako kažu: "don't let this cute face fool you", jer od nje možeš očekivati prave melodične i progressive house vibracije.

Jedna je od najaktualnijih ženskih izvođačica današnjice čiji će zvukovi definitivno rasplamsati publiku. Iza sebe ima brojne nastupe, od boat partyja na Ibizi do svjetskih poznatih festivala. Prije dvije godine pokrenula je izdavačku kuću Siona Records koja se već probila u top 15 najboljih etiketa progressive house zvuka.

Miks koji ne smiješ propustiti pronađi OVDJE .

Yakka

Dobitnik Ambasador nagrade za najboljeg hrvatskog DJ-a 2018. i najboljeg house DJ-a 2019. Jedan je od rezident DJ-a LMF festivala te BSH events kolektiva , a kao producent može se pohvaliti suradnjama s imenima kao što su Barbara Tucker, Blaze, Adrian Hour, Demuir, DJ PP, Angelo Ferreri, Detour, Nipplepeople, Ivana Kindl, Krankšvester i mnogi drugi.

Yakka je nedavno sudjelovao u natječaju 'Noćni izlazak u dnevni boravak' u kojem je s Red Bull Striborom odlučio sretnom dobitniku prirediti kućni party za pamćenje.

Top remiks s domaćim zvukom poslušaj OVDJE .

Eli Brown

Kao i na prvom izdanju, Eli Brown ponovno će rasplesati publiku na Jarunu. Njegov singl pod nazivom 'Killer' korišten je kao jedna od pozadinskih pjesama u službenom aftermovieu LMF-a 2021.

Bristolsko glazbeno naslijeđe pomoglo je definirati zvuk Eli Browna na velikoj house sceni koji mu je pomogao da se izdvoji od ostalih. Njegov talent brzo je prikupio podršku iz svakog spektra house glazbe, među kojima su i Carl Cox, Green Velvet, Fisher, Claude VonStroke, Black Madonna, Denis Sult, Calvin Harris i Annie Mac.

Poslušaj 'Searching For Someone' OVDJE .

Ulaznice možeš kupiti OVDJE .