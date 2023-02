UniSport ZG okuplja veliki studentski Wings for Life World Run tim!

Nema sumnje, hrvatski studenti odavno su prigrlili Wings for Life World Run kao svoj i na njemu postižu impresivne rezultate.

Uspjesi zagrebačkih studenata započeli su prije osam godina. Tada je tim Kineziološkog fakulteta u Zagrebu osvojio prvo mjesto u konkurenciji svjetskih studentskih timova. Slični uspjesi nastavili su se sve do danas, zahvaljujući studentima koji su nastupali za svoje fakultete i uvijek davali sve od sebe, kad su prve svibanjske nedjelje trčali za one koji ne mogu.

A rezultat Sveučilišta u Zagrebu ove godine mogao bi biti još bolji, jer će po prvi put zagrebački studenti i studentice trčati kao dio jedinstvenog tima. Zaslužan za to je UniSport Zagreb, savez koji okuplja sve studentske sportske udruge na području naše metropole.

