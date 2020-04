Ljudska dobrota nema granica i ništa je ne može zaustaviti. Baš ništa. Prekrasna priča zvana Wings for Life World Run od svojeg samog početka 2014 . godine pa sve do danas to itekako potvrđuje. Osmjesi, veselje, odlučnost, inspiracija i nada. Sve na jednom mjestu. Neizbrisiva slika i emocije koje su uvijek uz nas. Ne samo prve svibanjske nedjelje, nego svih 365 dana u godini.