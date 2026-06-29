Sjajni dueli i Maxov rezultat sezone na Red Bull Ringu

Red Bull Ring nikad ne razočara! Oko

320 tisuća gledatelja

zaista je moglo uživati na austrijskom F1 vikendu. Ne samo što su gledali na stazi elitno automobilističko natjecanje, nego i uzbudljive juniorske utrke pa čak i retro jurilice, uključujući stari

Tyrrell P34

sa 6 kotača, a kruna spektakla u Spielbergu bila je nedjeljna utrka Formule 1. U njoj smo vidjeli odlične duele na stazi i borbu za pobjedu do zadnjeg zavoja. Na kraju je pobijedio George Russell, što je vozaču Mercedesa bio drugi trijumf sezone. Odmah iza njega prošao je

Max Verstappen koji je nadoknadio desetak sekundi zaostatka

i tek ga je nešto više od sekunde dijelilo od prvog mjesta.