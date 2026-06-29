Sjajni dueli i Maxov rezultat sezone na Red Bull Ringu

Red Bull Ring nikad ne razočara! Oko 320 tisuća gledatelja zaista je moglo uživati na austrijskom F1 vikendu. Ne samo što su gledali na stazi elitno automobilističko natjecanje, nego i uzbudljive juniorske utrke pa čak i retro jurilice, uključujući stari Tyrrell P34 sa 6 kotača, a kruna spektakla u Spielbergu bila je nedjeljna utrka Formule 1. U njoj smo vidjeli odlične duele na stazi i borbu za pobjedu do zadnjeg zavoja. Na kraju je pobijedio George Russell, što je vozaču Mercedesa bio drugi trijumf sezone. Odmah iza njega prošao je Max Verstappen koji je nadoknadio desetak sekundi zaostatka i tek ga je nešto više od sekunde dijelilo od prvog mjesta.
Sjajna pretjecanja i uzbudljiv duel s Hamiltonom
Red Bull Racing došao je na Red Bull Ring s nizom nadogradnji na bolidu. To se osjetilo već u kvalifikacijama, u kojima su Verstappen i Hadjar bili vrlo blizu samom vrhu. Max je na kraju izletio u posljednjoj minuti i morao se zadovoljiti petim mjestom, no to je brzo popravio na startu utrke. Četverostruki prvak svijeta prošao je u velikom stilu pokraj Charlesa Leclerca i Kimija Antonellija, a onda je uslijedio žestok duel s Lewisom Hamiltonom. Dva F1 velikana borila su se kotač do kotača i Nizozemac je bio taj koji se na kraju učvrstio na drugom mjestu.
Uslijedio je Verstappenov lov na Russella. Došao mu je na sekundu prije posljednjeg ulaska u boks, a onda je pala odluka da kasnije promijeni gume pa je ponovo morao loviti Britanca. Na samom kraju ga je i sustigao, ali falio je još jedan krug ili dva da dobije priliku napasti. No, Maxa je u isto vrijeme pritiskao Kimi Antonelli pa može biti zadovoljan osvojenom drugom pozicijom. Bilo je to njegovo drugo postolje u 2026. godini i najbolji rezultat sezone.
Ovo je bila jako dobra utrka za nas. Početak utrke bio je vrlo zabavan, a bolid se dobro ponašao više od pola utrke. Drugo mjesto je izuzetno pozitivno i jako sam sretan.
Hadjar u seriji odličnih rezultata
Isack Hadjar je bio jako razočaran nakon što je završio svoj nastup izlijetanjem u Miamiju. No, nakon toga vozi bez greške. U Austriji se četvrtu utrku zaredom našao među šestoricom najboljih. Tako je 21-godišnji Francuz potvrdio da je njegov dolazak u Red Bull Racing bio pun pogodak. Možda je morao predati trofej iz Monaka svom prijatelju Pierreu Gaslyju, no prvo pobjedničko postolje s novim timom čini se da je ipak blizu.
S osme startne pozicije šesto mjesto je najbolje što smo mogli postići. Imali smo tempo za četvrto mjesto, ali morali smo biti agresivni sa strategijom pa su u zadnjim krugovima moje gume bile potpuno istrošene. Što je najvažnije, napredak po pitanju brzine bolida definitivno se mogao osjetiti.
Tako je Hadjar zadržao iza sebe Landa Norrisa i Charlesa Leclerca, a malo mu je nedostajalo da ugrozi Oscara Piastrija i Lewisa Hamiltona na četvrtom i petom mjestu. Odličan rezultat ostvarili su i vozači Racing Bullsa, Liam Lawson i Arvid Lindblad. Osvojili su bodove na devetom i desetom mjestu.
Nova utrka već za vikend u Silverstoneu
Nakon spektakla u Austriji u Formuli 1 nema predaha. Već sljedećeg vikenda vozi se nova utrka u Silverstoneu, na stazi na kojoj je započelo elitno automobilističko natjecanje 1950. godine. Tada je pobijedio Giuseppe Farina, prvi prvak svijeta. U međuvremenu su u Britaniji pobjeđivali mnogi legendarni vozači, a najviše Lewis Hamilton koji je čak 9 puta prvi prošao ciljem. Max Verstappen prvi je put trijumfirao u Silverstoneu 2020. godine, na posebnoj utrci povodom 75 godina Formule 1. Ponovio je taj uspjeh tri godine kasnije, u sezoni u kojoj je pobijedio rekordnih 19 od 22 utrke.
Red Bull Racing i Max su u usponu forme pa ne bi bilo iznenađenje da se Nizozemac ponovo bori za pobjedu u Silverstoneu, baš kao na Red Bull Ringu. Tome se nada i Isack Hadjar. No, nešto će se pitati i vozače Mercedesa, Ferrarija i McLarena. U svakom slučaju, sezona Formule 1 na svom je europskom vrhuncu i u tome možemo zbilja uživati.