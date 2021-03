Ožujak će biti sjajan za sve obožavatelje Nintendo Switcha!

It Takes Two'

Počni loviti velika čudovišta, napravi prvi korak u rješavanju partnerskih sukoba ili se opusti u svijet piksela i retro glazbe. U ožujku će svjetlo dana napokon ugledati 'Monster Hunter Rise' , ' It Takes Two' i hit ' Narita Boy' koji je na Kickstarteru 2017. skupio više od 5000 obožavatelja.

Maquette (PC, PS4 i PS5) - 2. ožujka

Sea of Solitude: The Director's Cut (Nintendo Switch) - 4. ožujka

Blind Drive (PC & mobitel) - 10. ožujka

Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (PC & Switch) - 11. ožujka

Evo avanturističke point-and-click igre koja se temelji na kontroverznom stripu ' Cyanide & Happiness '. Igraj kao Coop 'Go Away, Weirdo' McCarthy, koji pokušava preživjeti apokaliptični pakao - srednju školu ! Stvori neočekivana prijateljstva, istraži okolinu, pronađi korisne predmete i izbjegni smrt u prvom dijelu tragične trilogije 'Freakpocalypse'.

Minute of Islands (PC, Xbox One, PS4 & Switch) - 18. ožujka

Veselimo se obavijestiti te da će igra ' Minute of Islands ' uskoro biti dostupna! Da bi spasio svijet, pustolov Mo mora ponovno pokrenuti niz tajanstvenih strojeva koje je za sobom ostavila rasa divova. Otkrij emotivnu priču predstavljenu u stilu serije ' Adventure Time ' i suoči se s mračnom istinom skrivenom ispod arhipelaga u igri 'Minute of Islands'.

It Takes Two (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5) - 26. ožujka