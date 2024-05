LAST CALL / Wings for Life World Run traži volontere

Što kažeš na to da ovu nedjelju, 5. svibnja, umjesto u horizontalnom položaju na kauču uz novi Netflixov true crime dokumentarac, provedeš volontirajući na 11. izdanju Wings for Life World Run utrke u Zadru ? Riječ je o najvećoj humanitarnoj utrci u Hrvatskoj na kojoj će i ove godine sudjelovati rekordan broj rekreativaca, ultramaratonaca i sudionika u invalidskim kolicima iz čak 19 zemalja diljem svijeta, a sve s ciljem da pomognu zakladi Wings for Life u misiji pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine.

Što kažeš na to da ovu nedjelju, 5. svibnja, umjesto u horizontalnom položaju na kauču uz novi Netflixov true crime dokumentarac, provedeš volontirajući na 11. izdanju Wings for Life World Run utrke u Zadru ? Riječ je o najvećoj humanitarnoj utrci u Hrvatskoj na kojoj će i ove godine sudjelovati rekordan broj rekreativaca, ultramaratonaca i sudionika u invalidskim kolicima iz čak 19 zemalja diljem svijeta, a sve s ciljem da pomognu zakladi Wings for Life u misiji pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine.