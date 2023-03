Volonteri su srce i duša Wings for Life World Run utrke!

Svake prve svibanjske nedjelje zadarski Wings for Life World Run pokazuje nam što je sve moguće uz malo zajedništva i mnogo pozitivne energije. Toga dana tisuće zaljubljenika u kretanje trče za one koji ne mogu, na ruti koja ide od Liburnske obale preko Jadranske magistrale sve do Šibenika, ujedinjeni u želji učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.