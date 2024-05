Evo zašto je 11. Wings for Life World Run utrka u Zadru jedinstvena

Od jutra se popločanim ulicama kotrljaju stihovi slavne Kalelarge (“Kalelarga, Kalelarga, Kalelarga, moja radosti”), s tisućama zaljubljenika u sport, što već tradicionalno svake godine u jedan od najljepših gradova na jadranskoj obali dolaze trčati za one koji to ne mogu.

Svatko tko se ikad u vrijeme Wings for Life World Run utrke našao u Zadru, zna o čemu pričamo. Čak će vam i lokalci reći kako je riječ o jednom od najveselijih vikenda u čitavoj godini, prvenstveno zbog eksplozije pozitivne energije i činjenice da humanitarni događaji poput ovog ulijevaju nadu u bolju budućnost.

Da citiramo ambasadoricu Wings for Life zaklade Lukreciju Tomušić – “kad dođeš tamo i okružiš se empatičnim ljudima koji sudjeluju u utrci jer žele pomoći, shvatiš da nisi sam.”

Atmosferu će ove godine dodatno zagrijati Matija Cvek. Na koncert ovog višestrukog dobitnika Porina, koji će se održati u subotu, 4. svibnja, večer prije utrke na zadarskom Forumu, pozvani su svi, neovisno o tome hoće li se već sljedećeg dana u 13:00 sati s Liburnske obale otisnuti u novu trkačku avanturu ili nesebično navijati i podupirati tisuće sudionika Wings for Life World Run utrke.

Globalni partner utrke – adidas, osigurao je ove godine majice za sve sudionike, bez obzira na to trče li na nekoj od šest službenih lokacija ili putem aplikacije, što znači da će Zadar u nedjelju požutjeti. Bit će to jedna jako lijepa fotka sa starta.

Da je Zadar omiljena trkačka destinacija potvrđuje i činjenica da se ondje svake godine nađe i neko poznato lice iz svijeta sporta. Uz braću Sinković koji su u Zadru već domaći, 11. izdanje Wings for Life World Run utrke posebno je i po tome što će za budućnost u kojoj su ozljede leđne moždine izlječive trčati i bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač.

