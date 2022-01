Intervju | Izvršna direktorica Wings for Life zaklade o utrci i ciljevima

Anita Gerhardter: Mnogi vole dijeliti atmosferu i energiju koja vlada tog dana i to pogotovo u društvu istomišljenika. Utrke koje se održavaju na službenim lokacijama diljem svijeta to omogućuju. U isto vrijeme, one imaju svoju jedinstvenu magiju. Ljudi su tamo tako pažljivi jedni prema drugima, a to je nešto nevjerojatno.

Anita Gerhardter: Međutim, koliko god da su službene utrke, poput one u Zadru, važne za duh i čaroliju ovog događaja, jedna je stvar važnija od svega: sudjelovanje za plemeniti cilj! Gdje sudjeluješ, s kim i koliko dugo – nije važno. Bilo da se radi o utrci uz aplikaciju ili na službenoj lokaciji, iznos u visini 100% startnina i donacija odlazi izravno zakladi Wings for Life kojoj je misija pronaći lijek za ozljede leđne moždine.