Rekordnih 184,236 sudionika na Wings for Life World Run utrci!

Nikad prije toliko ljudi nije istovremeno sudjelovalo u trkačkom događaju: u nedjelju je na Wings for Life World Run utrci 184 236 sudionika , pripadnika 195 nacionalnosti trčalo za one koji ne mogu. Ukupno je prikupljeno 4,1 milijuna eura kroz donacije i startnine za istraživanje leđne moždine. Aron Anderson , sudionik u kolicima iz Švedske ( 66,88 km ) i Nina Zarina, ultramaratonka iz Rusije ( 61,1 km ) pobjednici su u ovogodišnje humanitarne Wings for Life World Run utrke. Trkači i sudionici u invalidskim kolicima prešli su prosječno 12,3 kilometara po osobi 2021. godine dok ih pokretna ciljna crta u obliku presretačkog vozila nije dostigla.