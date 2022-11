Otvorene prijave za veliko 10. izdanje Wings for Life World Run utrke!

Prijave za najbrojniju i najemotivniju utrku – Wings for Life World Run – su

Prijave za najbrojniju i najemotivniju utrku – Wings for Life World Run – su otvorene !

zemalja svijeta za one koji ne mogu.

. Iznos u visini 100% iznosa svih startnina i donacija odlazi neprofitnoj međunarodnoj zakladi Wings for Life koja diljem svijeta financira najsuvremenija znanstvena i klinička istraživanja u cilju pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine. Samo 2022. godine prikupljeno je preko

Iako ova utrka nema ciljne ravnine, ona se trči s jednim ciljem: učiniti ozljede leđne moždine izlječivima . Iznos u visini 100% iznosa svih startnina i donacija odlazi neprofitnoj međunarodnoj zakladi Wings for Life koja diljem svijeta financira najsuvremenija znanstvena i klinička istraživanja u cilju pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine. Samo 2022. godine prikupljeno je preko 4,7 milijuna eura , a 161 892 sudionika, pripadnika 192 nacije, trčalo je u 165 zemalja svijeta za one koji ne mogu.

) koje se trenutno provodi u Švicarskoj, dosad su tri sudionika s ozljedama leđne moždine, David Mzee, Michel Roccati i Gert-Jan Oskam uspjeli nastupiti na Wings for Life World Run utrci vlastitim snagama, bez pomoći invalidskih kolica.

Zahvaljujući istraživanjima financiranima od zaklade Wings for Life, poput istraživanja