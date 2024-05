11. Wings for Life World Run prikupio je rekordnih 8,1 milijuna eura!

Iza nas je još jedan Wings for Life World Run, trkačko-humanitarni spektakl u kojem zaljubljenici u kretanje diljem svijeta trče za one koji ne mogu. Na zvuk startnog pucnja u 13:00 sati po lokalnom vremenu, s Liburnske se obale u Zadru prema boljoj budućnosti otisnulo čak

Iza nas je još jedan Wings for Life World Run, trkačko-humanitarni spektakl u kojem zaljubljenici u kretanje diljem svijeta trče za one koji ne mogu. Na zvuk startnog pucnja u 13:00 sati po lokalnom vremenu, s Liburnske se obale u Zadru prema boljoj budućnosti otisnulo čak osam tisuća rekreativaca, ultramaratonaca i sudionika u kolicima , ujedinjenih u misiji da učine ozljede leđne moždine izlječivima.

Jedinstven karakter ove humanitarne utrke koja nema ciljnu liniju, nego u lov na natjecatelje pola sata nakon starta kreće presretačko vozilo , za čijim su volanom ove godine bili Juraj Šebalj i Ilija Ravlić ‘Nugato’ , već 11. put zaredom potvrđuje kako uistinu ima emocija jačih od pobjede. Znaju to svi koji su se danas našli u blizini starta – prizor najbolje opisiv riječju “zajedništvo” posebno je do izražaja došao zbog žutih majica globalnog sponzora utrke adidasa koji se pobrinuo za to da ih dobiju svi natjecatelji.

