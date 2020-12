Inspirativna priča o uspješnom sportašu koji je ponovno morao učiti hodati!

"Nikad ne odustaj" , riječi su to Aarona Bakera, čovjeka kojemu je nakon motociklističke nesreće rečeno je da nikad više neće hodati pa čak i da se sam neće moći niti hraniti. No, što je on napravio? Držao se svojeg 'nikad ne odustaj' mota, stao na noge, naučio hodati, a sad vozi bicikl i uživa u zimskim radostima na planini...