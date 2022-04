Bojan Hajdin: Wings for Life World Run utrka predstavlja jednu nadu za prolazak lijeka, no utrka predstavlja i zajedništvo, ljubav, emocije, energiju kao i druženje OSI jer se rijetko može vidjeti toliko osoba u kolicima na jednom mjestu, a još kad vidiš toliko ljudi, kojima sam neizmjerno zahvalan i ovim putem ih sve pozdravljam, koji su došli podržati utrku i trčati za sve nas koji to ne možemo, sreći nema kraja. Utrka predstavlja otklanjanje barijera, što fizičkih tako i psihičkih te stavlja u fokus osobe u kolicima i svima nama je to potvrda da se misli o nama i da nismo sami.