Ispišimo povijest zajedno! Postani dio najveće virtualne utrke ikad!

Wings for Life World Run je globalna humanitarna utrka koja se održava svake godine u svibnju. Moto utrke je ' trčimo za one koji ne mogu '. Sudjelovanjem pomažeš plemenitom cilju, jer 100% iznosa startnine odlazi zakladi Wings for Life . To je dobrotvorna utrka kojoj je zadaća pronaći lijek za ozljede leđne moždine . Zapravo, tisuće ljudi diljem svijeta, u isto vrijeme sudjeluju za isti cilj. Zbog jedinstvenog formata ove utrke, učiniš ćeš plemenitu stvar, postati dio globalne zajednice i doživjeti nezaboravno iskustvo!