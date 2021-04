WINGS FOR LIFE WORLD RUN | Istrči polumaraton s Karlom Bukovcem!

Kad se ne spušta ledenim stazama Ice Cross svjetskog kupa, Karlo svoje vrijeme provodi aktivno. Jedna od aktivnosti kojima se bavi je i trčanje. I ove godine Karlo će trčati Wings for Life World Run utrku uz aplikaciju. Saznali smo koja je tajna veza između njega i utrke, koji mu je ovogodišnji cilj, koji su njegovi savjeti za prvi polumaraton, ali i kako se priprema za ovogodišnju utrku.

Što za tebe znači Wings for Life World Run utrka?