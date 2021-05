WINGS FOR LIFE WORLD RUN | Lukrecija: Možda i ja jedne godine potrčim!

Kad ustaneš, odlučiš biti bolji ti nego jučer, i kad uopće možeš ustati, to je snaga. Kad obuješ tenisice, napraviš prvi korak i osjetiš povezanost s cijelim svijetom iako niste fizički zajedno, to je snaga. Kad dlanom punim žuljeva nakon nekoliko kilometara utrke snažno zgrabiš kotač kolica i ideš dalje, to je snaga. Kad trčiš, hodaš, odguruješ se, kad sanjaš o pronalasku lijeka za ozljede leđne moždine i kad shvatiš da je pobjednik utrke svatko tko je krenuo, ti jesi snaga . Snaga je ono što nas vodi i tjera preko izmišljenih granica i što nam daje nadu da ćemo jednog dana baš svi Wings for Life World Run utrku - trčati.