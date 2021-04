Mario Petreković i Boris Mirković ove godine trče s tobom!

Bližimo se sedmom izdanju Wings for Life World Run priče - jedine utrke u kojoj ne postoji ciljna linija, u kojoj se sve razlike brišu, koja ne poznaje granice, u kojoj je svatko dobrodošao, u kojoj se ljubav širi osmijehom i energijom i koju trčimo za plemeniti cilj -

Bližimo se sedmom izdanju Wings for Life World Run priče - jedine utrke u kojoj ne postoji ciljna linija, u kojoj se sve razlike brišu, koja ne poznaje granice, u kojoj je svatko dobrodošao, u kojoj se ljubav širi osmijehom i energijom i koju trčimo za plemeniti cilj - pronaći lijek za ozljede leđne moždine .

Već drugu godinu zaredom, Wings for Life World Run utrka održava se putem aplikacije . To znači da možeš trčati gdje god se nalaziš, a u 13 sati po hrvatskom vremenu, spojit ćeš se s cijelim svijetom , za jedan cilj.

Što je Wings for Life World Run i kako sudjelovati na globalnoj utrci?