Koja je tvoja novogodišnja Wings for Life World Run odluka?

Wings for Life World Run kao stvoren je za pomicanje granica. Potvrdila je to i 2021. godina, u kojoj su na globalnoj utrci pali mnogi rekordi, uključujući i najveći ukupan broj sudionika, kojih je

Wings for Life World Run kao stvoren je za pomicanje granica. Potvrdila je to i 2021. godina, u kojoj su na globalnoj utrci pali mnogi rekordi, uključujući i najveći ukupan broj sudionika, kojih je zajedno na šest različitih kontinenata u isto vrijeme startalo čak 184.236, u želji učiniti leđne moždine izlječivima .

Wings for Life World Run kao stvoren je za pomicanje granica. Potvrdila je to i 2021. godina, u kojoj su na globalnoj utrci pali mnogi rekordi, uključujući i najveći ukupan broj sudionika, kojih je zajedno na šest različitih kontinenata u isto vrijeme startalo čak 184.236, u želji učiniti leđne moždine izlječivima .

© Predrag Vuckovic for Wings for Life World Run

The Catcher Car signals the end for these fun-loving runners in Croatia

, a ne obratno, omogućuje baš svakome rušenje vlastitih rekorda i to je ono što Wings for Life World Run čini posebnim.

Fantastičan format utrke, u kojem cilj dostiže natjecatelje , a ne obratno, omogućuje baš svakome rušenje vlastitih rekorda i to je ono što Wings for Life World Run čini posebnim.

Fantastičan format utrke, u kojem cilj dostiže natjecatelje , a ne obratno, omogućuje baš svakome rušenje vlastitih rekorda i to je ono što Wings for Life World Run čini posebnim.

na Wings for Life World Run startu. No, još je veća motivacija trčati za neku tebi važnu osobu, kojoj želiš posvetiti svoju utrku.

Prekrasan je osjećaj trčati za one koji ne mogu, kako bi nam se jednog dana i oni pridružili na Wings for Life World Run startu. No, još je veća motivacija trčati za neku tebi važnu osobu, kojoj želiš posvetiti svoju utrku.

Prekrasan je osjećaj trčati za one koji ne mogu, kako bi nam se jednog dana i oni pridružili na Wings for Life World Run startu. No, još je veća motivacija trčati za neku tebi važnu osobu, kojoj želiš posvetiti svoju utrku.

A tvoja novogodišnja odluka svakako može biti i istinsko uživanje u prekrasnim emocijama koje izaziva Wings for Life World Run. To su osjećaji ljubavi, nade, zajedništva i totalne pozitive, zbog kojih se svi rado vraćaju ovoj utrci i nikad ne propuštaju sljedeće izdanje!

A tvoja novogodišnja odluka svakako može biti i istinsko uživanje u prekrasnim emocijama koje izaziva Wings for Life World Run. To su osjećaji ljubavi, nade, zajedništva i totalne pozitive, zbog kojih se svi rado vraćaju ovoj utrci i nikad ne propuštaju sljedeće izdanje!

A tvoja novogodišnja odluka svakako može biti i istinsko uživanje u prekrasnim emocijama koje izaziva Wings for Life World Run. To su osjećaji ljubavi, nade, zajedništva i totalne pozitive, zbog kojih se svi rado vraćaju ovoj utrci i nikad ne propuštaju sljedeće izdanje!

Baš to ćeš doživjeti ako budeš među 5000 ljudi velikog srca 8. svibnja na Liburnskoj obali u Zadru kad će startati točno u 13 sati još jedan hrvatski Wings for Life World Run.

Baš to ćeš doživjeti ako budeš među 5000 ljudi velikog srca 8. svibnja na Liburnskoj obali u Zadru kad će startati točno u 13 sati još jedan hrvatski Wings for Life World Run.