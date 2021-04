WINGS FOR LIFE WORLD RUN | Organizirane utrke uz aplikaciju u Hrvatskoj

osmo izdanje hrvatske Wings for Life World Run utrke

Bliži nam se osmo izdanje hrvatske Wings for Life World Run utrke koju ćemo drugu godinu zaredom trčati uz pomoć aplikacije. Za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine ujedinit će se cijeli svijet. Bez obzira na prostorne granice i vremenske razlike, u istom trenutku tisuće sudionika diljem svijeta započet će zajedničku misiju i spojiti se u mislima i srcima.

Znaš li da na utrci možeš sudjelovati individualno ili kao dio jedne od organiziranih utrka u Hrvatskoj? Evo na kojim lokacijama zajedno s drugima možeš sudjelovati na Wings for Life World Run utrci.

Ovogodišnja verzija aplikacije nudi poseban doživljaj utrke. Audio iskustvo na hrvatskom jeziku, mogućnost treniranja i poznate ličnosti s kojima možeš trčati dio su toga. Znaš li da na utrci možeš sudjelovati individualno ili kao dio jedne od organiziranih utrka u Hrvatskoj? Evo na kojim lokacijama zajedno s drugima možeš sudjelovati na Wings for Life World Run utrci.

dio je Wings for Life World Run utrke

Organizirana utrka uz aplikaciju dio je Wings for Life World Run utrke koju su zaljubljenici u kretanje odlučili organizirati na nekim lokacijama u Hrvatskoj, a sve kako bi sudionicima približili osjećaj zajedništva koji imamo u Zadru. Na tebi je da odabereš hoćeš li na utrci sudjelovati individualno ili na nekoj od organiziranih lokacija koje se možda nalaze u tvojoj blizini. Svi ste na istoj lokaciji, sve vas lovi virtualno presretačko vozilo putem aplikacije i svi sudjelujete za jedan cilj!

Ako se priključiš ovoj utrci, sudjelovat ćeš na kružnoj stazi dužine 4,2 kilometra koja je u potpunosti makadamski put s minimalnom elevacijom od 30 metara. Start utrke je kod restorana Aerosteak, a cijelim putem imat ćeš pogled na obližnje Grobničke Alpe i Platak. Grobnička pista nalazi se svega 20 kilometara od centra Rijeke. Tamo te očekuje dobra atmosfera, okrjepa za vrijeme utrke i slobodan parking. Nažalost, ova staza ima dijelove koji su izazovniji za sudionike u kolicima.

Organizirana Wings for Life World Run utrka Čavle Rijeka održat će se na Grobničkoj pisti

Organizirana Wings for Life World Run utrka Čavle Rijeka održat će se na Grobničkoj pisti , pokraj same avio piste. Ako se priključiš ovoj utrci, sudjelovat ćeš na kružnoj stazi dužine 4,2 kilometra koja je u potpunosti makadamski put s minimalnom elevacijom od 30 metara. Start utrke je kod restorana Aerosteak, a cijelim putem imat ćeš pogled na obližnje Grobničke Alpe i Platak. Grobnička pista nalazi se svega 20 kilometara od centra Rijeke. Tamo te očekuje dobra atmosfera, okrjepa za vrijeme utrke i slobodan parking. Nažalost, ova staza ima dijelove koji su izazovniji za sudionike u kolicima.

Ova staza ima okrjepnu postaju, a sve što ti trebaš napraviti je prijaviti se na utrku i odabrati upravo ovu lokaciju. Jarun će zasigurno privući najveći broj entuzijasta u Zagrebu, i to ne samo zbog svoje

Označi u svom kalendaru 9. svibnja i pridruži se Wings For Life World Run utrci koju zajedno s

Označi u svom kalendaru 9. svibnja i pridruži se Wings For Life World Run utrci koju zajedno s Adidas Runners Zagreb ekipom možeš doživjeti na Jarunu! Ova staza ima okrjepnu postaju, a sve što ti trebaš napraviti je prijaviti se na utrku i odabrati upravo ovu lokaciju. Jarun će zasigurno privući najveći broj entuzijasta u Zagrebu, i to ne samo zbog svoje ljepote , već i zbog više od šest kilometara duge staze koja je kao stvorena za rušenje osobnih rekorda. Posebno ako ti društvo prave drugi sudionici, ujedinjeni u istom cilju! Nažalost, i ova staza ima dijelove koji su izazovniji za sudionike u kolicima.

Utrka će se odvijati uz rijeku Mirnu, a nakon otprilike sedam kilometara, kod naselja Rušnjak, naići ćeš na okretište na kojem se možeš okrijepiti za nastavak utrke. Zatim nastavljaš u suprotnom smjeru uz rijeku sve do mjesta starta odnosno ponovnog okretišta ovisno o tempu trčanja.

parkiralište ispred tvornice Cimos u naselju Most

Mjesto okupljanja i starta u Buzetu bit će parkiralište ispred tvornice Cimos u naselju Most . Utrka će se odvijati uz rijeku Mirnu, a nakon otprilike sedam kilometara, kod naselja Rušnjak, naići ćeš na okretište na kojem se možeš okrijepiti za nastavak utrke. Zatim nastavljaš u suprotnom smjeru uz rijeku sve do mjesta starta odnosno ponovnog okretišta ovisno o tempu trčanja.

