OTVORENE su prijave za Wings for Life World Run utrku!

Imamo dobre vijesti! Utrka Wings for Life World Run sljedeće će se godine sigurno održati. Budi dio ovog globalnog pokreta i ovdje se prijavi za utrku koja će se održati 9. svibnja . Prvih 10 000 prijavljenih trkača dobit će službenu majicu Wings for Life World Run na svoju kućnu adresu. Tako ćemo ti se se zahvaliti na sudjelovanju i donaciji, a također i na tome što si u ovim vremenima punim neizvjesnosti odlučio postaviti cilj i sljedeće godine trčati za sve one koji ne mogu.