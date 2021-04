Pet najljepših trenutaka koje ćeš doživjeti na Wings for Life World Run-u!

Wings for Life World Run i u 2021. godini ponovno će ujediniti zaljubljenike u kretanje diljem svijeta, koji će

Wings for Life World Run i u 2021. godini ponovno će ujediniti zaljubljenike u kretanje diljem svijeta, koji će svi zajedno, u isto vrijeme, nezadrživo jurnuti prema boljoj budućnosti, s ciljem učiniti ozljede leđne moždine izlječivima .

Ako im se pridružiš i uz aplikaciju iskusiš 9. svibnja jedinstveni format ove utrke , ne samo što ćeš pokazati da imaš veliko srce , već ćeš definitivno i doživjeti nekoliko upečatljivih trenutaka, zbog kojih ćeš poželjeti i sljedeće godine trčati Wings for Life World Run...

I ti trčiš za one koji ne mogu

I ti trčiš za one koji ne mogu . Sve drage ljude koji su ti posebno prirasli srcu. Krećeš s mnogo euforije i pokušavaš se kontrolirati da ne pretjeraš, jer utrka je duga. Uzbuđenje je veliko, a strast koju u tom trenutku osjećaš nezaboravna.

