Wings for Life World Run | Najčešće postavljena pitanja i odgovori

Wings for Life World Run je globalna humanitarna utrka koja se održava svake godine u svibnju. Moto utrke je 'trčimo za one koji ne mogu'. Sudjelovanjem pomažeš dobrom cilju jer 100% iznosa startnine odlazi zakladi Wings for Life. To je dobrotvorna utrka kojoj je zadaća pronaći lijek za ozljede leđne moždine. Utrka je posebna jer ljudi sudjeluju diljem svijeta u istom trenutku, a svi su povezani aplikacijom. To znači da možeš trčati istovremeno s tisućama drugih bez potrebe da budete na istoj lokaciji. Još nešto - dobit ćeš priliku vidjeti koliko daleko možeš ići, bez ikakvog pritiska. Nema ciljne linije. Umjesto toga, pokretna ciljna linija u obliku presretačkog vozila juri za tobom i povećava brzinu! Kad te presretne, utrka je za tebe završila.

s prošlogodišnje utrke i vidi kako to zapravo izgleda. Ako želiš sudjelovati, možeš se

.