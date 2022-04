Wings for Life World Run je globalna, humanitarna utrka koja ima samo jedan cilj - pronaći lijek za ozljede leđne moždine . Utrka je to koja briše različitosti i spaja nas s cijelim svijetom. Ipak, utrka je to u kojoj ćeš sigurno probiti svoje granici, oboriti rekorde i oduševiti, ponajprije, samog sebe.