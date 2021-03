WINGS FOR LIFE WORLD RUN | Sudjeluj na utrci uz ultimativnu playlistu!

O Wings for Life World Run utrci.

Wings for Life World Run je globalna humanitarna utrka koja se održava svake godine u svibnju. Moto utrke je ' trčimo za one koji ne mogu '. Sudjelovanjem pomažeš u ostvarivanju plemenitog cilja, jer 100% iznosa startnine odlazi zakladi Wings for Life. To je dobrotvorna utrka kojoj je zadaća pronaći lijek za ozljede leđne moždine.