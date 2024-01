🎶Playlista uz koju ćete osvijestiti svog unutarnjeg Rockyja Balbou!💪

Participant at the Wings for Life World Run event in Le Fousseret, France

Iako je ritam ključan, ne treba zanemariti ni moć tekstova i asocijacija koje vežemo uz određene pjesme. Nemoguće je ne osjećati se kao Rocky Balboa dok u pozadini svira Eye of the Tiger, kao ni ne zamisliti se da plešemo uz Patricka Swayzea svaki put kad čujemo onu pjesmu iz Prljavog plesa. Pjesme koje eksplicitno pozivaju slušatelje da skaču (Jump Around, House of Pain), trče (Run with the Wolves, Prodigy) i plešu (One, Two Step, Ciara) također mogu biti iznimno motivirajuće.

