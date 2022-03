Priča o nastanku ozljede leđne moždine, nadi i ljubavi prema životu

kao asistentica kirurškog liječnika u Syracuse, New Yorku. Bio je to moj posao iz snova.

Inspirirana ujakom, oralnim kirurgom, moj je posao bio asistirati u operacijskoj sali i pratiti postoperativnu njegu pacijenata. Nakon posla, došla sam kući u svoj stan i odmarala na kauču . Gledala sam kroz prozor i htjela sam bolje vidjeti zalazak sunca, stvarno sam htjela bolji pogled i mjesto za uživanje u toploj ljetnoj večeri. Zgrabila sam deku i popela se ljestvama na krov. Promatrala sam kako sunce zalazi ispod horizonta i, dok je ono nestajalo, oduševljavale su me boje, zvijezde i nebo. Na povratku niz ljestve od 12 stepenica okliznula sam se i pala na tvrdi cementni pod.

Dok sam ležala na leđima, sjećam se da sam odmah osjetila bol u desnom ramenu i naivno pomislila, to će boljeti ujutro. Začudo, ništa drugo nije boljelo, a kad sam sjela, shvatila sam zašto. Nisam mogla ništa osjetiti niti pomaknuti, od prsa prema dolje. U tom trenutku sam shvatila da moj život više neće biti isti.

