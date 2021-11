Prijave za Wings for Life World Run su OTVORENE!

OTVORENE su prijave za Wings for Life World Run utrku na kojoj 8. svibnja 2022. godine možeš sudjelovati i u Zadru.

Stižu dobre vijesti. OTVORENE su prijave za Wings for Life World Run utrku na kojoj 8. svibnja 2022. godine možeš sudjelovati i u Zadru.

Wings for Life World Run je jedinstvena utrka u kojoj ne postoji ciljna linija, već presretačko vozilo lovi tebe! Utrka se održava u cijelom svijetu, a svi startamo u isto vrijeme, u 13 sati po hrvatskom vremenu. Zašto? Zbog jednog cilja - učiniti ozljede leđne moždine izlječivima !

Wings for Life World Run, Zadar 2019.

Utrka je to koja pruža nadu . U kojoj nijedan sudionik ne ostane ravnodušan, koja te zbog globalne zajednice gura da napraviš kilometar više i koja vraća vjeru onima zbog kojih ovo radimo. Sreća, zajedništvo, suze i ponos - sve je to dio najveće globalne utrke.

Svjedoci smo velikih pomaka koji su postignuti istraživanjima zaklade Wings for Life u koju odlazi iznos u visini 100% svih startnina i donacija. David Mzee je 5. svibnja 2019. godine na Wings for Life World Run utrci u Zugu ustao iz invalidskih kolica i hodom od 390 metara oduševio javnost. Iako mu je rečeno da nikad neće hodati, ovi uspjesi rezultati su uspješne studije koju je financirala Zaklada.

© Romina Amato for Wings for Life World Run

David Mzee made WFLWR history by walking across the start line in Zug

Prijavi se i sudjeluj na Wings for Life World Run utrci 8. svibnja 2022. godine.

