Wings for Life World Run je utrka u kojoj trčimo za one koji ne mogu, s ciljem učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. No, ima i svoj natjecateljski karakter. Pa tako najbolji trkač i trkačica, kao i najbolji natjecatelji u kolicima na kraju utrke dobivaju trofej kao nagradu za svoj veliki trijumf.
Taj trofej uvijek ima atraktivan dizajn i djelo je studenata Sveučilišta Algebra Bernays. Inspiriran je karakterom utrke, a i lokalnim posebnostima. Pa smo tako u prošlosti u Zadru imali Wings for Life World Run trofeje u obliku galeba, broda i morskih orgulja, a u 2026. godini bit će to kombinacija antičkog stupa crkve Svetog Donata i konopa u obliku trkača. Autorice ovog trofeja su studentice Valentina Kolar i Ana Herceg.
"Ovogodišnja tema za trofej bila je nautika. Dugo smo razmišljale o tome što ćemo napraviti i sjetile smo se užadi i čvorova koji su vrlo bitni na brodovima i u nautici. Sinula nam je ideja da čvor pretvorimo u osobu koja trči. Čvor o kojemu se radi je muški čvor koji služi za spajanje dva konopa na brodovima. Ovaj čvor povezuje one koji mogu i one koji ne mogu sudjelovati u utrci te odlično reprezentira sam događaj," objasnile su svoju ideju Valentina i Ana čiji će trofej 10. svibnja biti dodijeljen pobjednicima zadarske utrke.
Uz pomoć profesora Alana Divjaka studentice su svoj dizajn pretvorile 3D modeliranjem u stvarni prekrasni trofej. Za svaki od četiri trofeja koji će biti dodijeljen trebalo je 27 sati da izađu iz 3D printera.
"Jako nas veseli što je naš dizajn pobijedio, jer smo dobile priliku raditi na stvarnome projektu - od ideje do krajnjeg produkta. Ovo nam je bila vrlo dobra prilika za razvoj i rad u 3D industriji," priznaju Valentina Kolar i Ana Herceg koje će biti vrlo ponosne na sebe kad vide kako njihov trofej pobjednici zadarskog Wings for Life World Runa podižu visoko u zrak.