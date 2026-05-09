Wings for Life World Run je utrka u kojoj trčimo za one koji ne mogu, s ciljem učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. No, ima i svoj natjecateljski karakter. Pa tako najbolji trkač i trkačica, kao i najbolji natjecatelji u kolicima na kraju utrke dobivaju trofej kao nagradu za svoj veliki trijumf.

Taj trofej uvijek ima atraktivan dizajn i djelo je studenata Sveučilišta Algebra Bernays. Inspiriran je karakterom utrke, a i lokalnim posebnostima. Pa smo tako u prošlosti u Zadru imali Wings for Life World Run trofeje u obliku galeba, broda i morskih orgulja, a u 2026. godini bit će to kombinacija antičkog stupa crkve Svetog Donata i konopa u obliku trkača. Autorice ovog trofeja su studentice Valentina Kolar i Ana Herceg.

