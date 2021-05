Uspomene su ono što svaki natjecatelj Wings for Life World Run utrke nosi u srcu gdje god pošao. No, kao vječni podsjetnik na korake prema plemenitom cilju, pobjednici ovogodišnje utrke uz aplikaciju, kući će ponijeti i trofeje.

Ideja trofeja dolazi iz cilja Wings for Life World Run utrke, pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.

Wings for Life World Run trofej

Motivi koji su me vodili u izradi dizajna su ljudska kralježnica i 'hrvatske' kockice. Spoj dva motiva kako bi se iz tog kreirao i razvio trofej... kralješke sam zamijenio kockicama, ali zadržao oblik i formu ljudske kralježnice i tako dobio trofej iz kojeg se jasno vide dva glavna motiva, ali i cilj utrke. Boje su gradacija osnovnih boja Wings for Life World Run logotipa.

Kao dizajner želim da trofej komunicira čvrstoću i snagu, poput ljudi koji se odluče sudjelovati u utrci i boriti se za one kojima treba pomoć, za one koji se svakodnevno bore...

Kako izgleda i koliko je trajao proces dizajniranja trofeja za osmo izdanje Wings for Life World Run utrku?

U izradi bilo čega se javlja mala doza straha, a to je najčešće na način da je sama ideja neizvediva, da su materijali nedostupni ili da strukturalno jednostavno ne funkcionira...

Što za tebe predstavlja Wings for Life World Run utrka?

Wings for Life World Run utrka za mene predstavlja nadu i odlučnost. Ljudi iz cijelog svijeta se odluče sudjelovati kako bi pomogli i pridonjeli donacijama i startninama za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.

