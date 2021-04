WINGS FOR LIFE WORLD RUN | Otkrij novo audio iskustvo koje te čeka na utrci

Iako ćemo već drugu godinu zaredom trčati uz pomoć aplikacije , mislima i srcem spojeni smo dok nas lovi virtualno presretačko vozilo. Ali, osjećaš li potrebu da ponovno trčiš Wings for Life World Run utrku zajedno s tisućama sudionika na istoj lokaciji? Sjeti se samo odbrojavanja i atmosfere u zraku neposredno prije početka utrke. Poseban je to osjećaj koji pruža samo Wings for Life World Run. A oni emotivni trenuci kad vidiš svoju obitelj, prijatelje ili pak druge sudionike tik do sebe na stazi?