Wings for Life World Run još je zabavniji ako postaneš dio tima!

Sve smo bliže osmom izdanju naše omiljene trkačke poslastice, utrke u kojoj ćemo ujedinjeni na šest različitih kontinenata u isto vrijeme trčati za one koji ne mogu .

uživati u emocionalno ispunjavajućem iskustvu nastupa na Wings for Life World Runu, utrci jedinstvenog formata u kojoj je cilj taj koji stiže trkača, što omogućuje svakom od nas da prijeđe kilometražu u skladu sa svojim mogućnostima.

Brojni trkači velikog srca i ove će godine 9. svibnja u Hrvatskoj uživati u emocionalno ispunjavajućem iskustvu nastupa na Wings for Life World Runu, utrci jedinstvenog formata u kojoj je cilj taj koji stiže trkača, što omogućuje svakom od nas da prijeđe kilometražu u skladu sa svojim mogućnostima.

i u njega pozoveš sve one ljude s kojima želiš podijeliti svoje trkačko iskustvo, dok pokušavaš pobjeći što više kilometara virtualnom presretačkom automobilu.

Dvije su mogućnosti kako da postaneš timski igrač Wings for Life World Run utrke. Prva je da se

Dvije su mogućnosti kako da postaneš timski igrač Wings for Life World Run utrke. Prva je da se priključiš već postojećem timu , kojeg je osnovao netko od tvojih prijatelja ili kolega, a možda i slavna osoba koju želiš podržati. Druga opcija je da ti kreiraš svoj tim i u njega pozoveš sve one ljude s kojima želiš podijeliti svoje trkačko iskustvo, dok pokušavaš pobjeći što više kilometara virtualnom presretačkom automobilu.

Ljepota timskog natjecanja je u tome što svaki kilometar svakog natjecatelja jednako vrijedi! Što više ljudi postane dio tvoje ekipe, to će

Ljepota timskog natjecanja je u tome što svaki kilometar svakog natjecatelja jednako vrijedi! Što više ljudi postane dio tvoje ekipe, to će rezultat na kraju biti bolji, jer ne gleda se prosjek, već se zbrajaju rezultati svih članova.

to svakako podijelite s ostatkom Wings for Life World Run zajednice.

Nakon što ga oformiš, pred tvojim timom pojavit će se bezbroj prilika za kreativnost! Već izborom imena tima možete pokazati koliko ste posebni i koliko je vašoj ekipi stalo da ozljede leđne moždine postanu izlječive. Pokažite dizajnom vaših ' outfita ' tko je vaša inspiracija i za koga trčite te prekrasnim fotografijama to svakako podijelite s ostatkom Wings for Life World Run zajednice.

