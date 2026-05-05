Saznaj tko će te hvatati ove godine u Zadru!

Wings for Life World Run jedinstvena je utrka, jer natjecatelji ne trče prema cilju već cilj juri prema njima. Za takav koncept zaslužan je presretački automobil koji starta pola sata nakon sudionika i lovi jednog po jednog sve dok ne ulovi i posljednjeg koji postaje lokalni pobjednik utrke. Presretačko vozilo dio je Wings for Life World Runa od samog početka, 2014. godine. Malo je ubrzan 2019. godine kako bi utrka bila dinamičnija. Pa tako posljednjih godina kreće brzinom 14 km/h, a pola sata kasnije ubrzava na 15 km/h.

Presretačko vozilo, Zadar © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Nakon sat i pol utrke brzina presretačkog automobila raste na 16 km/h, a onda i na 17 km/h pola sata kasnije. Do trećeg sata utrke još vozi umjerenom brzinom od 18 km/h, no zatim slijedi ozbiljno ubrzanje svakih pola sata – 22 km/h, 26 km/h, 30 km/h i maksimalnih 34 km/h nakon četiri i pol sata natjecanja, što je dovoljno brzo da čak i najbrži ultramaratonci budu dostignuti. U Zadru su se u posljednjih desetak godina izmijenili brojni atraktivni automobili u ulozi presretačkog vozila. U 2026. godini to će biti Renault Astral iz RB Auto kuće koji je zadužen loviti natjecatelje na ruti od Liburnske obale preko Bibinja i Sukošana pa sve do Pirovca i Šibenskog mosta.

Za volanom Renault Astrala sjedit će Miro Mrgud Zrnčević i Filip Glavaš. Bit će to moćna automobilističko-rukometna kombinacija pred kojom je važan zadatak – uloviti baš svakog tko je na stazi.

Mrgud je testni vozač tvrtke Bugatti Rimac i može se pohvaliti da je jurio brzinama većima od 400 km/h. Sada ga čeka sasvim drukčiji izazov, jer ne smije stisnuti gas i prebaciti brzinu koju presretačko vozilo mora održavati. Filip Glavaš dolazi pak u Zadar nakon dvije medalje osvojene s hrvatskom rukometnom reprezentacijom na velikim prvenstvima i na tome nema namjere stati. Wings for Life World Run za njega je posebno iskustvo, jer bit će prisutan u završnim trenucima utrke svakog od natjecatelja, kada su emocije na vrhuncu.

Red Bull Rimac Dario Costa © Red Bull Content Pool

U svakom slučaju, više od 8 tisuća trkačica, trkača i sudionika u kolicima zajedno će 10. svibnja u 13 sati jurnuti prema zajedničkom cilju, učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. Svi će se dobro zabaviti bježeći od Mrguda i Glavaša, uz brojne osobne rekorde koje će potvrditi presretačko vozilo kao pokretna ciljna linija!